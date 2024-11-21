大學生喜歡考試還是報告？ 一票人點名它：清楚細節且幾乎高分通過

你大學期中、期末評分方式喜歡透過考試還是報告呢？一名網友近日在Dcard以「現在大學生喜歡考試還是報告？」為題發文分析：

考試派：不用跟別人合作，從頭到尾自己來，分數全看老師好不好，三分天註定，七分靠打拚。 報告派：團隊合作一份報告，遇到神隊友趕快抱大腿，雷隊友就等著世界毀滅。

原PO在文末也好奇其他網友偏好的評分方式。

不少網友另外點名個人報告，「尤其愛個人報告，雖然花心力，但大小細節還是方法來源等等的內容自己比較清楚，被老師問為什麼的時候比較不心虛，報告幾乎都高分通過」、「報告是個人報告派，不用顧慮組員，完全照自己的意思」、「我自己的喜好排序是：個人書面、個人上台、考試、團體報告」、「我喜歡個人報告，我覺得自己選自己喜歡的主題一個人鑽研比較有效率，結果超快做完，後來那科排名還是班排1」。

有網友是團體報告派，「報告分數通常會有minimum ，而且基本上不會有發揮失常、準備方向錯誤的狀況，對我而言報告就像是open book且幾乎沒有時間限制的考試」、「報告派，現在已經讀不進去了⋯⋯」、「報告，遇到豬隊友至少還有方法處理，考試除了讀書以外還要看教授人品」、「喜歡報告耶，比較可以慢慢來循序漸進」、「報告派，喜歡大家分工合作的感覺（但前提是沒有雷隊友）」、「報告，因為對我而言考試比較難，但遇到雷隊友真的會白眼」、「絕對是報告，身為記憶力超差的人，每次考試都超緊張」、「報告！因為我是不讀書的廢物，可是團體報告我因為有責任心一定會趕出來」。

有網友則是考試派，「考試派……書可以自己讀，成績掌握在自己手上（也不會有任何怨言）報告真的就很看會不會遇到雷隊友」、「考試，花在報告上的心力比考試高好幾倍」、「99.9%考試派在此，我喜歡一次速戰速決處理好」、「考試，比較喜歡靠自己的感覺，也可能是我比較內向」。