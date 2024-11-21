擊碎迷惘！宜蘭姊妹花練武10年 獲全民運柔術金牌
113年度全民運動會本月10日閉幕，宜蘭縣奪得7金，陳妍、陳昕姊妹在柔術項目獨占2金。兩姊妹小學開始練習國術，去年轉攻柔術項目，第一次參加大賽就奪金；陳妍說，高中一度迷惘，曾想過放棄，幸好堅持過來，最感謝一路相伴的妹妹。
宜蘭縣今年參加27個項目，奪得7金、16銀、18銅，總得牌數居全國第9，縣府今天表揚所有奪牌選手。縣長林姿妙表示，宜蘭在遠見雜誌2024運動城市評比上，全民運動榜一般縣市組越居第二，整體成績上升到第三，會繼續營造優質運動環境。
陳妍目前就讀國立清華大學碩士班，陳昕則是長庚大學大三，今天陳妍代表姊妹倆受獎。兩人就讀柯林國小時接觸國術，一練就是10多年，去年教練建議她們試試看柔術項目，靠著原本的國術底子，跑道轉換相當順利，在全民運豪奪2金，「我們一起練武10幾年，默契特別好！」
體育之路在台灣不好走，陳妍說，就讀羅東高中時一度找不到未來的方向，也曾想過放棄練武、選擇升學。同屆進入羅高練武的學生，只剩她1人，是否繼續堅持？轉念一想，練武如此辛苦，既然只有她熬到這一步，不是更應該把經驗傳承給學弟妹嗎？靠著這股信念，陳妍擊碎迷惘，找到方向。
「這次奪金，最感謝的就是妹妹。」陳妍、陳昕姊妹相互扶持，2人都在外縣市念書，只有周末才會回宜蘭練習，聚少離多，手足之情不減，這2面金牌正是姊妹10年武術之路的結晶；陳妍也感謝始終支持的父母，以及辛苦訓練她們的教練游志皓。
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