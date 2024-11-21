吸嗅馬告精油緩解焦慮效果佳 弘光碩士生研究獲國際研討會第一名

弘光科技大學化妝品應用系碩士班研究生吳易儒在國際化妝品科技研討會中，發表「吸嗅馬告精油應用於焦慮緩解與認知功能影響之研究」，獲得壁報論文發表第一名、研究口頭發表第二名佳績。

吳易儒表示，研究發現吸嗅馬告精油對緩解焦慮有顯著效果，且有利於提升短期記憶，在輔助醫療及保健領域具有潛力，希望能促進台灣原生植物植萃精油的多樣化應用。

弘光科大化妝品應系用副主任許慈芳表示，「2024 ICTCE 國際化妝品科技研討會暨技術交流展示會」，邀請日本、法國、韓國、台灣等國學界與業界專家進行學術探討與技術交流，碩士班學生吳易儒、林知穎參加論文發表，分別獲得壁報論文發表第一名、第三名，吳易儒還獲得研究口頭發表第二名，展現妝品系碩士班極佳的學術研發成果。

吳易儒目前為維格診所醫學美容主治醫師，她說大學念醫學系在安寧病房實習時，接觸到芳香療法，看到芳療師為癌末病患用精油按摩緩解不適，決定有機會要學習精油芳療；在光田綜合醫院任職期間，院方和弘光有許多精油應用的相關合作案，得知弘光妝品系精油研發與應用上，在國內首屈一指，因此毫不猶豫選擇念妝品系碩士班。

吳易儒表示，指導教授歐明秋專精於精油輔助醫療及保健應用，引導她擬定論文主題可從輔助醫療方向著手，加上文獻回顧發現，吸嗅是芳香療法中一種最直接且有效應用方式，吸嗅後精油成分透過微血管迅速循環至全身，影響腦部活動，研究證實吸嗅精油可以緩解焦慮並增進認知能力。

泰雅族語稱為馬告的山胡椒，是台灣原生植物；吳易儒說，選定馬告精油做實驗研究，因為它含香葉醛、橙花醛及檸檬烯等活性成分，預期可活化海馬迴功能、提振精神及促進專注力，如果能透過實驗驗證，可促進台灣本土植萃精油的多樣化應用。

研究招募60名18歲至65歲健康成年人，分實驗組、對照組，吸嗅馬告精油、甜杏仁精油10分鐘，並運用STAI焦慮量表、短期記憶圖示，進行吸嗅前測、後測比對；吳易儒指出，STAI焦慮量表比對結果顯示，整體受測者實驗前、後焦慮數值達到顯著下降，短期記憶測試結果，實驗組答對率高於對照組，代表馬告精油有利於提升短期記憶。