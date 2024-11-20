佛大教授科學研究H指數在台灣排前50% 「他」表現最亮眼

國外學生來台就讀選校時，會參考學校在相關學術研究的排名。佛光大學根據AD科學指標（AD Scientific Index），公布該校的H指數（H-Index）排名位居台灣綜合大學的前50%，論文引用次數也名列全國大學的將近30%，展現佛大的學術實力與研究影響力。

佛光大學學術研究表現卓越，特別在科學研究方面，教授們取得亮眼成績，前五位頂尖科學家名單中，以校長趙涵㨗領軍第一，展現其作為國內外頂尖科學家的領導地位；此外，心理學系也表現突出，上榜教授占了4席，包含現任心理學系系主任周蔚倫、黃智偉教授及歷任心理學系主任等重量級學者。

佛光大學表示，黃智偉教授在醫療與健康科學及神經科學領域中獨樹一幟，尤其在神經科學領域，其相關論文H指數屬台灣前30%，至今產出61篇論文，被國際學界引用達953次，顯示其在全球學術界重要性與影響力；系主任周蔚倫教授所有論文已被國際引用290次，整體而言不僅彰顯佛大在心理學研究的深厚實力，也反映教師認真投入學術研究。