快訊

12強Live／6局上陳傑憲敲個人第3安仍未得分 中華隊0：2落後委內瑞拉

12強賽／黃子鵬單屆3戰南美球隊 4.2局失2分挨了委國4棒兩分砲

影／五億男案開庭爆衝突…夏男被嗆聲「只會跟法官哭」動手扯斷她口罩

佛大教授科學研究H指數在台灣排前50% 「他」表現最亮眼

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
佛光大學根據AD科學指標（AD Scientific Index），公布該校H指數（H-Index）排名位居台灣綜合大學的前50%，論文引用次數也名列全國大學的將近30%。圖／佛光大學提供
佛光大學根據AD科學指標（AD Scientific Index），公布該校H指數（H-Index）排名位居台灣綜合大學的前50%，論文引用次數也名列全國大學的將近30%。圖／佛光大學提供

國外學生來台就讀選校時，會參考學校在相關學術研究的排名。佛光大學根據AD科學指標（AD Scientific Index），公布該校的H指數（H-Index）排名位居台灣綜合大學的前50%，論文引用次數也名列全國大學的將近30%，展現佛大的學術實力與研究影響力。

佛光大學學術研究表現卓越，特別在科學研究方面，教授們取得亮眼成績，前五位頂尖科學家名單中，以校長趙涵㨗領軍第一，展現其作為國內外頂尖科學家的領導地位；此外，心理學系也表現突出，上榜教授占了4席，包含現任心理學系系主任周蔚倫、黃智偉教授及歷任心理學系主任等重量級學者。

佛光大學表示，黃智偉教授在醫療與健康科學及神經科學領域中獨樹一幟，尤其在神經科學領域，其相關論文H指數屬台灣前30%，至今產出61篇論文，被國際學界引用達953次，顯示其在全球學術界重要性與影響力；系主任周蔚倫教授所有論文已被國際引用290次，整體而言不僅彰顯佛大在心理學研究的深厚實力，也反映教師認真投入學術研究。

至於，佛大校長趙涵㨗憑藉深厚的電機工程專業研究，H指數（H-Index）位居世界前3%，相當頂尖，未來他將積極推動AI概念融入教育，多元的跨域課程設計，協助佛光大學在AI人工智慧領域接軌國際，引領學校轉型，為學生打造兼具學術深度與實務技能的教育殿堂。

佛光大學根據AD科學指標（AD Scientific Index），公布該校H指數（H-Index）排名位居台灣綜合大學的前50%，論文引用次數也名列全國大學的將近30%。圖／佛光大學提供
佛光大學根據AD科學指標（AD Scientific Index），公布該校H指數（H-Index）排名位居台灣綜合大學的前50%，論文引用次數也名列全國大學的將近30%。圖／佛光大學提供
佛光大學根據AD科學指標（AD Scientific Index），公布該校H指數（H-Index）排名位居台灣綜合大學的前50%，論文引用次數也名列全國大學的將近30%。圖／佛光大學提供
佛光大學根據AD科學指標（AD Scientific Index），公布該校H指數（H-Index）排名位居台灣綜合大學的前50%，論文引用次數也名列全國大學的將近30%。圖／佛光大學提供
佛大校長趙涵㨗（左）憑藉深厚的電機工程專業研究，H指數（H-Index）位居世界前3%，相當頂尖。圖／佛光大學提供
佛大校長趙涵㨗（左）憑藉深厚的電機工程專業研究，H指數（H-Index）位居世界前3%，相當頂尖。圖／佛光大學提供
佛光大學根據AD科學指標（AD Scientific Index），公布該校H指數（H-Index）排名位居台灣綜合大學的前50%，論文引用次數也名列全國大學的將近30%。圖／佛光大學提供
佛光大學根據AD科學指標（AD Scientific Index），公布該校H指數（H-Index）排名位居台灣綜合大學的前50%，論文引用次數也名列全國大學的將近30%。圖／佛光大學提供

主任 佛光大學 指數

延伸閱讀

泰鼎公司治理小組吳柏萱 獲頒SDGs學術論文獎

大陸逆天中學生？傳發表5篇期刊論文、研發火箭 中國科協回應

影／就讀佛大補助7萬！新校長宣布：賴總統補貼多少 佛大就補貼多少

颱風康芮逼近 佛光大學宣布31日停班停課

相關新聞

擊碎迷惘！宜蘭姊妹花練武10年 獲全民運柔術金牌

113年度全民運動會本月10日閉幕，宜蘭縣奪得7金，陳妍、陳昕姊妹在柔術項目獨占2金。兩姊妹小學開始練習國術，去年轉攻柔...

吸嗅馬告精油緩解焦慮效果佳 弘光碩士生研究獲國際研討會第一名

弘光科技大學化妝品應用系碩士班研究生吳易儒在國際化妝品科技研討會中，發表「吸嗅馬告精油應用於焦慮緩解與認知功能影響之研究...

淡大銀髮AI軟體手機APP 長者貼進數位化顧健康

為了讓社區銀髮長者在入冬有更好的抵抗力，保持康健，新北市淡水區鄧公里長透過與衛生所合作，舉辦下里流感疫苗及新冠疫苗施打，現場不僅是打疫苗，來自淡江大學USR計劃團隊帶來守滬樂齡宜然自得活動，將學校自行開發的AI軟體手機APP，教導長者使用，讓他們的生活更貼進數位化，還可以保持健康。

影／走讀大葉大自然綠教室 國小到高中課本植物一次搞定

想知道國小到高中的自然課本有哪些植物嗎？大葉大學大自然綠教室今開幕，短短200公尺步道，課本裡的植物一次看夠，還能進入A...

台大陳培哲獲巴魯克布隆伯格獎 肝炎研究受肯定

台大醫學院教授陳培哲近日獲選美國肝炎基金會的「巴魯克．布隆伯格獎」，此獎項表彰在B型肝炎及相關領域有卓越貢獻的科學家，也...

考上台大卻被逼「當波波接家業」 醫二代心累：台灣農業社會的遺緒

近日波波醫師爭議延燒，一名男網友表示，高中畢業後，因為考上台大非醫學相關科系，每年都被開業的醫師父母問說要不要去當波波，再回台接家業，讓他相當無奈，直言「這某種程度上是台灣農業社會的遺緒吧！相信家戶集體生產是製造價值的最佳解」，引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。