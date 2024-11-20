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淡大銀髮AI軟體手機APP 長者貼進數位化顧健康

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡江大學USR計劃團隊將學校自行開發的AI軟體手機APP，教導長者使用，讓他們的生活更貼進數位化，還可以保持健康。 圖／紅樹林有線電視提供
淡江大學USR計劃團隊將學校自行開發的AI軟體手機APP，教導長者使用，讓他們的生活更貼進數位化，還可以保持健康。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓社區銀髮長者在入冬有更好的抵抗力，保持康健，新北市淡水區鄧公里長透過與衛生所合作，舉辦下里流感疫苗及新冠疫苗施打，現場不僅是打疫苗，來自淡江大學USR計劃團隊帶來守滬樂齡宜然自得活動，將學校自行開發的AI軟體手機APP，教導長者使用，讓他們的生活更貼進數位化，還可以保持健康。

淡江大學USR計劃專助高秝淳表示，這一款App由老師帶領學生們一起共同開發以長者關懷陪伴的APP軟體，當中有六大主題類型，包括了動腦小遊戲、愛來運動、好物貨鋪、寵物陪伴、鬧鐘小題醒以及心情量表等等，而這當中愛來運動及心情量表是對於長者最實用也是最推廣給長者使用的項目，讓長者隨時可以運動並且透過AI軟體了解現在的心情指數。

淡江大學表示，這一款App裡面會提供長者生活的關注，而運動方面，軟體當中會有提供示範影片，讓長者去做觀看學習，並且錄下自己的運動影片上傳分享，學校也會透過長者上傳的影像，接著每三個月會做一次評估量表，進行對比看大家的認知運動功能有沒有進步或是退步的狀況。對此鄧公里長 邱美津也表示，透過淡江大學師生帶來新的App來陪伴長者的健康運動，也希望鼓勵里長者可以走出來，一起參與新的事物。

流感疫苗 淡江大學 運動

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