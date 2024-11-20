快訊

日職／古林睿煬與火腿達簽約共識 有望簽下複數年約

香港47人案的國安法重判後，黎智英今出庭應訊辯解

又見職場霸凌？疾管署爆有土皇帝組長 羅一鈞回應了

兩岸電子書創作賽 世新圖傳系奪5獎項

中央社／ 台北20日電

世新大學圖文傳播系團隊參加兩岸電子書創作比賽，作品分別呈現台灣三大文創園區的歷史、不同時代妝容變革等豐富的視覺內容，從競賽中脫穎而出，囊括5個獎項。

世新大學今天發布新聞稿指出，第4屆兩岸電子書創作比賽以「以中華傳統文化元素為基礎的電子書」為主題，由世新大學、國立台北大學、北京印刷學院共同主辦，世新大學圖文傳播系師生團隊由教授郝宗瑜、助理教授曾絲宜帶領參賽。

世新大學圖傳系團隊以「全媒體出版科技」等課程所學，藉由豐富的視覺內容、攝影作品的情感力量、深入的文章敘述等創作脈絡，從兩岸大專院校中脫穎而出，在兩岸電子書創作比賽獲得1等獎、2等獎2件、3等獎、優選等5個獎項。

世新圖傳系學生溫梓鑫、賴芊芝，藉由俏皮的互動設計、影片錄製與主角設定，以「城市微光」作品呈現出台北市的松菸、華山、四四南村等三大文創園區的建築與歷史，獲得2等獎肯定。

另外，世新圖傳系學生許芷瑄、陳沛蓉的作品「妝容的變革」同樣獲得2等獎肯定，兩人以各個時代流行的花樣、風格和審美著手去設計章名，並推薦讀者找找看裡頭的圖案是對照哪些內文，帶領讀者更了解歐洲不同時代所流行的妝容及化妝手法。

世新大學 電子書

延伸閱讀

出門靠導航？當「空間」變成兩點一線，我們的大腦有何變化？

新北新創之星挑戰賽出爐 打造AI、雲端直播技術奪首獎

桃園國際共創日 吸引日韓美等團隊加入共推AI

《Minecraft》真人版電影釋出花絮：團隊手工打造道具與場景

相關新聞

考上台大卻被逼「當波波接家業」 醫二代心累：台灣農業社會的遺緒

近日波波醫師爭議延燒，一名男網友表示，高中畢業後，因為考上台大非醫學相關科系，每年都被開業的醫師父母問說要不要去當波波，再回台接家業，讓他相當無奈，直言「這某種程度上是台灣農業社會的遺緒吧！相信家戶集體生產是製造價值的最佳解」，引發討論。

估銀行從業人口再增1萬 大學「金飯碗」財經學群正夯

114升大學多元選才等管道將陸續開跑，除了資通訊相關科系火熱外，升學輔導平台大學問分析，金融業近年多穩定成長，財經學群中...

台大陳培哲獲巴魯克布隆伯格獎 肝炎研究受肯定

台大醫學院教授陳培哲近日獲選美國肝炎基金會的「巴魯克．布隆伯格獎」，此獎項表彰在B型肝炎及相關領域有卓越貢獻的科學家，也...

陽明交大凝聚校友力量 推動南台灣全新科技產業生態系

交通大學南部校友會日前在高雄蓮潭會館舉辦年度會員大會暨南部新世代論壇，匯集逾200位傑出校友及產業代表共同探討半導體、A...

UVC做殺菌光源 中央大學發現延長芒果保存機制

國立中央大學光電系講座教授孫慶成帶領博士生黎秋玉，耗時四年研究，以UVC－LED（短波紫外光發光二極體）作為殺菌光源，於...

文化大學系主任爆爭議 教育部要求立刻換人

教育部發函文化大學，指出該校八月剛上任的一名系主任資格有問題，要求立刻換人！ 根據了解，這名系主任是教授級專業技術人員，八月起成為系主任。不過教育部發現，依照《大學法》第 十三條規定：「系主任、所長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。