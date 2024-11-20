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估銀行從業人口再增1萬 大學「金飯碗」財經學群正夯

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育團體分析，財經學群中如財務金融、國際企業、會計及經濟等學類備受親睞，商學院龍頭仍以台大莫屬。本報資料照片
教育團體分析，財經學群中如財務金融、國際企業、會計及經濟等學類備受親睞，商學院龍頭仍以台大莫屬。本報資料照片

114升大學多元選才等管道將陸續開跑，除了資通訊相關科系火熱外，升學輔導平台大學問分析，金融業近年多穩定成長，財經學群中如財務金融、國際企業、會計及經濟等學類同樣備受親睞，商學院龍頭仍以國立台灣大學莫屬，國立台北商業大學則是科大商學院領頭羊。

大學問網站於今年1至9月間近4千萬筆數據分析，國內大學有70個財金科系招收學士班，為目前最多大學設立的商學院科系。早期商學院最熱門的國貿，因產業轉型，國企學類科系現今招生科系為50所，關注度也較財金少。

大學問執行長魏佳卉表示，財金學類出路廣，可以進入國內各大金控包括銀行、保險、證券等上市公司任職，近年加上國內金融市場穩定成長，根據金管會銀行局「銀行業專業人才供需推估及調查結果」顯示，2024年至2026年，銀行業就業人口將從16.5萬人增加為17.5萬人，對高中生而言，未來就業發展的考量成為選擇科系指標。

魏佳卉也指出，財金科系前10名，以頂大、中字輩等國立大學為主，除了台大財金、政大金融外，中字輩中央財金、中興財金和北大金融，近年選填志願競爭越發激烈。另外私立大學輔大金融與國企及淡江財金，由於北部金融機構多，加上學測篩選標準，對於前均標考生較為有利，也備受注目。

會計師職務也被視為金飯碗，魏佳卉表示，目前全國38所會計學類科中，頂台大、政大、成大會計，以及中字輩北大會計及中興會計，深受頂標學生青睞。私校綜合型大學，輔大、逢甲及中原會計，則穩定隨著學校排名前進。

魏佳卉也說，橫跨商學院、法學院的經濟學類25系集中在普大，其中前5名皆為國立大學，包括台大、政大、中大、成大及北大經濟。經濟作為商學院必修學分，規劃研究所繼續深造的學生，可以在大學階段把基礎打好，未來無論直攻經濟或轉考財金等其他商學研究所都有優勢，雖然學校相對不多，但經濟學類科系平均關注度則比財金多出13.63% 。

台大 科系

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