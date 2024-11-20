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考上台大卻被逼「當波波接家業」 醫二代心累：台灣農業社會的遺緒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，高中畢業後，因為考上台大非醫學相關科系，每年都被開業的醫師父母問說要不要去當波波，再回台接家業，讓他相當無奈。圖為台灣基層牙醫師協會舉辦「波波牙醫侵台利益結構圖」記者會。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
一名男網友表示，高中畢業後，因為考上台大非醫學相關科系，每年都被開業的醫師父母問說要不要去當波波，再回台接家業，讓他相當無奈。圖為台灣基層牙醫師協會舉辦「波波牙醫侵台利益結構圖」記者會。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

近日波波醫師爭議延燒，一名男網友在Dcard表示，高中畢業後，因為考上台大非醫學相關科系，每年都被開業的醫師父母問說要不要去當波波，再回台接家業，讓他相當無奈，直言「這某種程度上是台灣農業社會的遺緒吧！相信家戶集體生產是製造價值的最佳解」，引發討論。

原PO表示，父母一直對自己勸說「大學給你念興趣沒關係，畢業或是休學再去波波念一個醫學系，回來給你接診所」。這讓原PO相當不以為然，透露自己都在台大念到研究所畢業，已經準備出國進修博士班了，父母卻會不時拿醫師公會雜誌刊登的廣告，跟自己重提當波波的事情，「說波波現在不行還有捷克、西班牙、匈牙利等等，他們（父母）同學、學長、學弟誰誰誰的小孩也送出去」，甚至連相關考試群組都幫原PO加好，「到底是有多瞧不起非醫的學位和職涯」。

原PO感嘆，自己家中已經有一名哥哥，從台灣某間大學醫學系畢業，並在醫院執業，「台灣醫師的小孩有留在台灣的，子女之中完全沒有念醫學系的，應該是絕對少數」。也因此，原PO可以理解在一個醫生家庭裡，要是真產不出下一代醫師，為人父母會有多絕望、難堪，「以至於要小孩一再重考，重考還是不行，就下重金、開外掛，把子女送出國去買學歷」。

原PO指出，他觀察到台灣有不少開業醫師，非常希望自家能有好幾張醫師、藥師、治療師執照，期待子女就算沒念醫學系，改念藥學系也好，「總之就是要和醫學院沾上邊，全家族一起在診所投入超額工作，獲得超額報酬，然後一代一代永遠繼承下去，這某種程度上是台灣農業社會的遺緒吧！相信家戶集體生產是製造價值的最佳解」。

最後，原PO補充，他寫出這篇文章，並非要把「波波醫師」的學經歷正當化，而是想指出許多台灣醫牙家庭，「有著極度單向度的價值觀，眼裡只有自我複製才有價值」。因此仲介從不會在尋常報章刊登波波醫師的招生廣告，而選擇把廣告登在醫牙公會的每期雜誌上，「波波最多的不是什麼路人暴發戶或政府官員，最多的是捧著錢自我複製的醫牙子弟」。

貼文曝光後，不少網友深有同感，留言說「認識一個波波被醫師父母逼出國念，讀書讀不下去也不想讀，整天哭哭啼啼說壓力好大」、「人生真的是對自己負責就行了。我的家族有八位人醫，單就分數來看，以前也曾覺得自己是不是生來拉低家族水平的，家裡偶爾也會試探問說要不要去歐洲念醫」、「超不懂那些醫生頭腦在想啥，我認識的波波幾乎都是被醫爸醫媽逼出去的，真的有點可憐，回來還要被歧視」。

台大

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