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台大陳培哲獲巴魯克布隆伯格獎 肝炎研究受肯定

中央社／ 台北20日電
台⼤醫學院教授陳培哲。記者林澔一／攝影
台⼤醫學院教授陳培哲。記者林澔一／攝影

台大醫學院教授陳培哲近日獲選美國肝炎基金會的「巴魯克．布隆伯格獎」，此獎項表彰在B型肝炎及相關領域有卓越貢獻的科學家，也肯定他在肝炎研究與治療上的領導地位。

台灣大學今天在臉書發文指出，此獎項以1976年諾貝爾生醫獎得主巴魯克．布隆伯格博士命名，他因發現B型肝炎病毒並開創疫苗，而被譽為此領域的先驅，並在基金會創立過程中扮演重要角色；該獎每年由歷屆獲獎者組成的評審團遴選，得主皆為B型肝炎及相關領域的頂尖專家。

台大表示，台大醫學院教授陳培哲近日獲選美國肝炎基金會2025「巴魯克．布隆伯格獎」，該獎項肯定陳培哲在肝炎研究與治療上的領導地位，也彰顯台灣在國際醫學研究舞台上的重要性。

巴魯克．布隆伯格研究所代理所長郭儒韜提到，陳培哲在肝炎病毒學研究及臨床管理領域的開創性成果，尤其是B型肝炎相關肝癌分子致癌機制的研究，為早期檢測與精準治療奠定重要基礎。

根據台大資料顯示，陳培哲為國際知名肝病專家，2006年獲選中央研究院院士，2011年成為世界科學院院士，在病毒學、病理學及肝癌診治研究上成就卓越，他與團隊致力於揭示新型病毒蛋白的功能，開發具免疫功能的慢性B型肝炎小鼠模型，用於免疫學與癌症研究，推動相關疾病的生物標記與療法進入臨床試驗。

B型肝炎 台大醫學院 陳培哲

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