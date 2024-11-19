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文化大學系主任爆爭議 教育部要求立刻換人

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為文化大學官網截圖
照片為文化大學官網截圖

教育部發函文化大學，指出該校八月剛上任的一名系主任資格有問題，要求立刻換人！

根據了解，這名系主任是教授級專業技術人員，八月起成為系主任。不過教育部發現，依照《大學法》第 十三條規定：「系主任、所長及學位學程主任，依該校組織規程規定之程序，就副教授以上之教師中選出，報請校長聘請兼任之。但藝術類與技術類之系 、所及學位學程之主任、所長，得聘請副教授級以上之專業技術人員兼任之。」也就是專業技術教師只能擔任藝術類與技術類的系主任或所長，如果這個學系不是藝術類或技術類，由專技教師擔任系主任或所長就違反《大學法》。

文化大學自己的組織規程也依照《大學法》而在第九條規定：「系主任、所長及學位學程主任由各學院院長徵詢各系所教師意見，就副教授以上之教師推荐一人至三人報請校長聘請兼任之，惟藝術類與技術類之系、所及學位學程之主任、所長，得聘請副教授級以上之專業技術人員兼任之。」為什麼會出現系主任資格認定的爭議，還有待了解，或許是學院院長與學校人事室認為這個學系屬於藝術類與技術類，但是教育部採取不同意見。

上個月僑光科技大學餐飲管理系的系主任也被質疑只有國中學歷、資格不符，不過當時教育部認為那位系主任是以專業技術人員聘任，擔任系主任的部分則尊重校方權責，顯然認為餐飲管理系屬於藝術類與技術類學系。

文化大學收到教育部公文後，已經緊急召開會議，可能先由院長從下個月開始暫代系主任一職，不會影響系務運作。

聚傳媒

主任 教師 教育部 文化大學

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