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校內有數百座「日本墓碑」？高科大澄清：是詩詞石碑

中央社／ 高雄19日電
國立高雄科技大學外觀。記者張議晨／翻攝
國立高雄科技大學外觀。記者張議晨／翻攝

國立高雄科技大學第一校區林蔭大道上有286座日文石碑，引發「墓碑」討論。校方今天澄清，這是日本311大地震後，日本人感念台灣人捐款，將詩詞刻在花崗石上捐給高科大典藏。

近日有高科大學生在社群媒體Threads上放上影片，影片中可看到林蔭大道上有許多小石碑，底下留言討論「每次走到這裡都覺得很恐怖，這是墓碑大道。」、「下面真的有放骨灰嗎」、「真的是墓碑喔？」等。

由 @isabellathatgirll 發佈
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高科大應用日語系副教授黃愛玲今天接受媒體聯訪時說，這些日文石碑是日本311地震後，民間發起詩文創作感念台灣捐款，都是詩社藝術家的作品。也因為高科大是台灣的科大日文系生員最多的學校，這些作品最後全數捐給高科大典藏。

根據高科大校內刊物內容，2011年日本311大地震後，日本詩社藝術家為了感念台灣人在震災伸出援手，第一時間募集超過180億元愛心捐款，特地撰擬詩文作品，並以篆刻石碑方式呈現，全數作品交給高科大永久典藏。

高科大表示，在2012年於外語學院前林蔭步道，設置286座以日文撰寫並篆刻於花崗石石碑上的「詩文之道」。這些日文詩詞作品包括日本傳統藝術短歌、俳句、川柳、書法等內容。當時也為此展覽舉辦活動，更有藝術家親自來台參與。

日文 日本 日本311大震 高雄科技大學

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