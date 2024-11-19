月需求數逾2萬3千人！彌補綠領人才學用落差 環境部12月推綠領白皮書

政府以2050年達到淨零排放為目標，為達到這個目標，國家亟需碳盤查、碳交易等人才，根據民間人力銀行的綠領人才需求調查結果顯示，台灣綠領人才近2年每月需求數超過2萬3000人，與過去相比有著大幅成長，但也出現學用落差的情況。環境部長彭啓明今表示，12月中將推出綠領白皮書，讓產官學的合作順利接軌，也讓大學教育培育出更多綠領適用人才。

環境部今天舉辦「環境部與國立清華大學簽署『永續專業培訓課程』合作備忘錄記者會」，彭啓明接受媒體聯訪表示，根據人力銀行統計，目前每個月的綠領人才需求約2萬3000多人，但也有出現學用落差的狀況，環境部12月中將發布綠領白皮書，讓產官學的合作能接軌落地，對學校未來的永續課程也會有影響與變革。

彭啓明說，碳交易就是國際的碳市場機制，這在國內相對陌生，國際碳市場人才也是目前相對短缺的，因此人力培育相當重要。

清華大學校長高為元表示，碳交易是全新的商業模式，對台灣產業是新的挑戰，碳交易將是產業鏈未來的重要考量，但同樣也帶來很多新的契機，未來國際碳交易需要更多人才挹注，學校有義務培育這些人才。

彭啓明日前在「綠領人才的發展」專題演講時指出，過去國內對綠領人才的概念相當模糊，而在新冠疫情趨緩後，企業綠領人才需求大幅成長，環境部未來會定期發布綠領人才就業趨勢報告，及成立淨零人才資訊平台，讓公私協力成立綠領培育大聯盟，開設淨零排放增能課程，以滿足未來相關人力需求。