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大葉大學師生創作糖鐵彩繪牆 助地方永續發展

中央社／ 彰化縣18日電

大葉大學觀光休閒系師生到彰化花壇鄉文德社區，創作白沙坑糖鐵五分車地景彩繪牆，副教授林淑芬說，當地耆老說五分車是兒時最深刻的記憶，作為彩繪主題也達成永續發展目標。

大葉大學觀光休閒學系執行大學社會責任實踐基地種子計畫，由副教授林淑芬帶領多名同學，從今年7月開始，在花壇文德社區創作白沙坑糖鐵五分車地景彩繪牆，師生們訪談多名花壇文德社區耆老，利用3個月時間，創作一幅五分車運送甘蔗通過白沙坑隧道的彩繪。

林淑芬今天接受媒體聯訪時表示，訪問多名花壇文德社區耆老，都談到兒時回憶中，印象最深刻的記憶就是五分車糖鐵隧道，和文德村長林凱意討論，並在當地居民協助下進行彩繪，完成永續發展目標中的提倡終身學習及建構永續鄉村的目標。

當地耆老指出，小時侯物資缺乏，每當遇見運送甘蔗的糖廠五分車經過白沙坑隧道時，都會和玩伴偷抽車上的甘蔗，看到這幅地景創作時，鮮活的記憶就浮現眼前。

林凱意則說，大葉大學師生創作糖鐵隧道3D地景彩繪牆，可做為社區新的拍照打卡景點，更對社區歷史、文化傳承及凝聚居民向心力有很大幫助，未來希望可規劃社區1日小旅行，促進地方繁榮。

五分車 彩繪 糖鐵

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