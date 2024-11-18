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學店畢業要讀研究所嗎？她坦言落後一大截 網鼓勵：有想法就行動

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友就讀私立科大，有想要繼續升學的想法。示意圖／ingimage
一名女網友就讀私立科大，有想要繼續升學的想法。示意圖／ingimage

大學畢業後，除了直接進入職場外，有些人會選擇就讀研究所增強自身的學歷。一名女網友發文詢問，她大學就讀私立科大，有想要繼續升學的想法，但並不清楚念了研究所是否對未來真的有幫助，因此詢問網友們的意見。

一名女網友在Dcard發文，表示她就讀家附近某所私立科大，坦承自己不是讀書的料，別人花3天讀的書，她要花將近一個禮拜準備。原PO表示，她從小就不喜歡讀書，覺得讀書很「煩躁」，唯一的興趣就是畫畫和寫作，好在遇到很好的同學和老師，讓她對讀書還有一絲希望。

原PO表示，她高中時念私立高職設計科，大學念過廣告行銷，後來休學。在各行各業都待過的情況下，發現學歷與專業知識真的很重要，於是復讀，還有大約兩年半的時間才畢業。在復讀期間一直思考是否要往上念研究所，但不知道念了之後對就業、薪水和能力是否有幫助，她也坦承落後別人很大一截，於是請教網友的意見。

此文一出，不少網友鼓勵，既然有想法就去嘗試，「有想法就趕緊去行動吧，成功是賺到，沒成功妳也沒損失」、「我覺得只要努力拚就會有希望」、「讀點書考個地名（意旨被冠以地名的大學）不難，加油」、「我覺得努力一點還是可以念個四中或二科，但不要因而失去自信喔」。

也有過來人分享經歷，鼓勵原PO，「我從高職生一路到北商、東吳、北大、台大，堅持就能得到想要的」、「我是學店大學畢業，決定考研究所是在畢業後一年半，參加了2月份的研究所入學考試，然後進入政大研」、「我五專後段私立學校，這次剛上榜國立前三大研究所」。

大學生 研究所

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