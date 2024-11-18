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罕見青蜂枝牙鰕虎現蹤溪流 中山大學籲保育棲地

中央社／ 高雄18日電

國立中山大學今天表示，學校研究團隊在台灣和菲律賓呂宋島北部溪流中發現鰕虎魚新物種，游姿如蜂鳥振翅，命名為「青蜂枝牙鰕虎」，引發棲地保育的討論與迴響。

國立中山大學今天發布新聞稿表示，海洋科學學院院長、海洋科學系特聘教授廖德裕及其研究團隊，獲國科會計畫支持，在台灣和菲律賓呂宋島北部溪流中，確認一鰕虎魚新物種，命名為「青蜂枝牙鰕虎」（Stiphodon chlorestes）。

團隊博士生莊維誠表示，此新物種其實早在2012年就曾在台灣北部首次被記錄，但當時標本未被妥善保存，使得此魚種一直未能正式命名。此次在台灣和菲律賓收集到較多樣本詳細研究，才終於揭開這神秘魚類的面紗，並為其命名。

青蜂枝牙鰕虎的體色呈橄欖綠色，雄魚頭部呈現藍色金屬光澤，體側有一排棕黑色的橢圓形斑塊，胸鰭帶有明顯的黑白斑點，及尾鰭上有一抹橘紅色斑，別具特色。

此外，由於青蜂枝牙鰕虎經常在水中快速擺動胸鰭，姿態如同蜂鳥拍動翅膀，而雄魚頭部的金屬藍與橄欖綠的體色也令人聯想到南美洲的藍頦青蜂鳥（Chlorestes cyanus），因而得名。

廖德裕指出，青蜂枝牙鰕虎是一種小型洄游性的鰕虎魚，魚苗在孵化後會漂至河口或近海，隨後成長為稚魚後再回溯至淡水域成長及繁殖。這類魚類的存在能反映出河流生態系統的變化，也成為河川生態健康的重要指標。

廖德裕表示，獨流溪是許多洄游魚類的棲息地，隨著國內學者對獨流溪魚類多樣性研究的深入，陸續發現了越來越多的新種洄游魚類，不僅揭示了台灣獨流溪的獨特性與物種多樣性，也突顯了保護這些生態系統的必要性。

廖德裕指出，隨著溪流整治工程和水利設施增加，雖能穩定河床、減少水土流失，但也逐步使溪流水泥化，阻礙了洄游路徑，影響魚隻上溯繁殖。此外，整治工程還可能改變水文特性，迫使洄游性魚類無法生存。

廖德裕呼籲，未來對獨流溪施作工程應更謹慎，並考慮部分下游地區攔沙壩的優化。同時加強對溪流的保護措施，有效提升獨流溪的生態保護，確保台灣這一珍貴生態系統的持續性與穩定性。

菲律賓 蜂鳥 魚類

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