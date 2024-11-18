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弘光科大生與美國訪客交流 感恩節與豐年祭相共鳴

中央社／ 台中18日電

弘光科大幼兒保育系、環境與安全衛生工程系學生，與45名來自美國各州各行業的參訪人士交流，透過口語練習，了解感恩節是感謝的祈禱儀式，意義像極了阿美族的豐年祭。

弘光科大今天發布新聞稿指出，通識教育中心副教授卓淑美為了幼兒保育系、環境與安全衛生工程系大三學生，設計「跨文化欣賞與英文溝通」課程，邀請台中市國際團契牧師陳明晰（Todd Blackhurst），帶領45名來自美國各州各行業人士到校入班交流。

課堂上，學生一對一或一對二，面對來自美國的交流人士，雙方先簡單自我介紹，接著討論起課程設定的主題感恩節、聖誕節、復活節。

多名美國人士分享，感恩節的傳統來自於英國，11月下旬在作物豐收後，舉行感謝的祈禱儀式。最初的美國感恩節沒有固定日期，多數州習慣設在11月的最後1個星期四。直到1941年，小羅斯福總統簽署國會決議，正式將感恩節的日期改為11月的第4個星期四。

他們說，每年感恩節這一天，美國各地都非常熱鬧，到處舉辦化裝遊行、戲劇表演或體育比賽等，親人也會回家相聚，品嘗以火雞為主的感恩節美食。

弘光科大學生們以英文描述表示，感恩節和台灣原住民阿美族的豐年祭很像，在小米收割後，各個部落會舉行豐年祭來感謝神靈。話匣子一打開，雙方的交流更加活絡，直到課程結束仍欲罷不能。

卓淑美表示，她以SDGs目標4教育品質指標下爭取外師協同教學，幫助同學透過跨文化欣賞與英文溝通課程瞭解跨文化為實現永續發展中的關鍵要素。讓學生透過跨文化節慶欣賞，了解美國節慶文化內涵，進而尊重多元文化，更提升英語會話能力。

感恩節 美國 阿美族

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