頂大文組沒用處？她夢碎嘆求職「重理輕文」：乾脆躺平過一生

頂尖大學也淪為躺平族？一名女網友在Dcard表示自己唸的是頂大一類組，從小成績名列前茅，如今卻發現求職市場「重理輕文」，還有居高不下的房價和不如預期的職涯待遇，種種現實打擊讓她夢碎，大嘆「不婚不生，躺平一生，含笑往生」。

原PO透露自己國中小一路拿著前三名，並從前三志願高中畢業，選志願時放棄自然組科系，最後到了頂大一類組的科系。原本一直憧憬能進top tier（頂尖、一流的）的公司，拿到不錯的薪水與頭銜，最後結婚生子買房，但現在才發現現實一切都跟想像中的不同，所以對未來也就越來越少期待，再加上有過幾段無疾而終的戀愛，她不禁認為自己比較適合一個人。

她表示近期其實也沒遭遇挫折或打擊，論文也正規律地進行中，指導教授人也不錯，只是自己突然覺得這輩子可能就這樣平凡度過，「做著普通的工作，每天回家和家人一起吃飯追劇」，她感嘆其實這樣也沒不好，只是少了以前那種對未來的憧憬與想像。

貼文曝光後引起不少人共鳴，網友紛紛留言回覆，「建議小學生寫作文不要只有『我的志願』、『我的夢想』之類的題目，可以新增『當夢想幻滅後』之類的」、「頂大文組早早接受現實滿好的，能少掉內心痛苦糾結的歷程」、「我也是，人生到最後就是一死，什麼也帶不走，不如每天開開心心的過」、「躺平不好嗎？不婚不生、假日閱讀看劇運動，偶爾出國看看世界，多爽」。

不過也有過來人指點原PO，「未來的事誰都說不準，說不定哪天妳又想乘風破浪也不一定，順其自然、活在當下就好」、「妳這種心情到中年跟晚年還會再來一次，人都是這樣的，發現一輩子就這樣都會恐慌」。