輔大校長藍易振獲教宗接見 方濟各樂讚發揚全人教育

輔仁大學校長藍易振日前率2位教授訪問教廷，獲教宗方濟各親自接見。他向教宗表達，輔大是華語區由聖座直接設立或批准的唯一宗座大學，將盡力發揚天主教「全人教育」精神，教宗聽了露出高興笑容，多次以義文稱讚「很棒」。

隨行的輔大義文系主任張孟仁向中央社表示，一般而言，與教宗握手時間極為短暫，藍易振卻能趁握手之際充分表達，他是甫獲教廷認證剛上任不久的台灣輔仁天主教大學校長，並將戮力把教宗方濟各（PopeFrancis）2015年頒布的「願祢受讚頌」通諭（Laudatosì）融滲到全人課程裡。

張孟仁表示，藍易振2個月前首次來羅馬與教廷文化教育部官員晤談，深知教宗和平理念，特向教宗表達輔大願做兩岸教育溝通的橋梁，因此教宗聽了很高興，多次以義文向藍易振稱讚「很棒」。

藍易振此次帶領張孟仁與服務學習中心主任卓妙如訪問梵蒂岡。張孟仁說，他們3人在接見時輪流和教宗握手，以接力方式讓「台灣」、「輔大」2個名詞迴盪教宗耳邊，做好教育外交，「藍易振是輔大第一位和教宗方濟各握手拍照的校長，見證教廷直屬的宗座大學校長得到承認和肯定」。

藍易振特別致贈教宗一份USB硬碟，內容介紹輔大推動各種服務學習計畫與活動，凸顯輔大是華語區天主教高教樞紐與神職人員培育搖籃，且明年將迎接建校100週年里程碑；一旁的教廷文化教育部長梅東薩也起身拍照，向教宗介紹輔大在華語世界「分外重要」。

藍易振一行日前參加在羅馬聖母升天大學（LUMSA）舉行的「第五屆全球攜手服務座談會」（Simposio Globale Uniservitate），並拜會羅馬宗座傳信大學、米蘭聖心大學、米蘭語言傳播大學等，增進天主教高等教育交流。

藍易振也在駐教廷使館人員陪同下，會晤教廷文化教育部部長梅東薩（José Tolentino de Mendonça）樞機主教，以及常務次長波瓦尼蒙席（Carlo MariaPolvani），說明輔大響應教宗方濟各呼籲，在台灣校園教育中積極納入永續、創新等概念。

輔大是教廷直屬的宗座大學，張孟仁轉述，教廷文化教育部部長在會中稱讚藍易振的學經歷，稱其履歷早已全數過目，言談之間流露出對藍易振的肯定與期許。他們短短2、3天即跟梅東薩在不同場合見上數面，拍下至少5張合照，梅東薩對藍易振與輔大印象極為深刻。

藍易振接受中央社訪問指出，梅東薩在會中要許多校長反思，自己擔任管理職之後，有多久沒在校園走動，或直接和學生面對面接觸，幸好這些都是他擔任輔大校長後，仍每天都做的事，教宗方濟各在通諭中強調「從心出發」，提醒大家要不斷回歸內在反思。

在學術交流部分，藍易振表示，輔大義文系已與米蘭聖心大學有交流，他未來希望擴大到更多其他科系，他上任後在輔大每個學院都設立「國際、永續、研發」3大領域的助理執行長，就是期待輔大能在國際推展「全面性專業合作」。

藍易振表示，他此次拜會米蘭語言與傳播自由大學（IULM），對方也有興趣和輔大討論設立「雙學位」課程，例如在輔大就學3年，再到米蘭學習2年，畢業就可同時拿到輔大學士與義大利碩士學位，相信這種學程會很具吸引力。

「全球攜手服務座談會」每2年舉辦一次，此次僅有4所亞太天主教學校來參加，除了台灣輔大，其他來自菲律賓、印度及澳洲，藍易振是唯一一位校長級出席者，象徵台灣天主教高等教育對實踐教廷推動服務學習精神的重視。

藍易振表示，台灣教育部積極推動「大學社會責任」（USR）計畫，希望台灣模式可推廣到國際，在這方面輔大有很多經驗可貢獻，例如輔大醫學院學生前往非洲坦尚尼亞等國服務，提供衛教、水資源協助，學生也會定期出團到印度德雷莎修女成立的「垂死之家」服務。

藍易振分享，他在澳洲擔任西雪梨大學副校長暨越南校區教務長時，就有豐富國際教育服務經驗，包括曾前往泰緬邊境難民營，有次抵達當地機場時沒有接駁車，他還徒步走了8公里前往難民營，印象十分深刻，此計畫不僅讓他獲頒國際教育機構（IIE）世紀獎章，也激勵他更積極投入國際教育服務。