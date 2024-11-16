靜宜大學商學系校友畢業50年 重返母校溫馨情

靜宜大學1974商學系B班「畢業50周年同學會」溫馨登場，該班同學心中永遠的班代余瑞英表示，同學分散世界各地，為重敘同窗情誼，紛紛遠從各地返回母校相聚；還在母校為紀念已故同班同學楊明綉所命名的「明綉廳」舉辦同學會，意義非凡。

靜宜大學副校長楊昭順代表校方歡迎校友回娘家，他指出，儘管高教面臨少子化挑戰，但在全球校友支持下，靜宜依然持續向前邁進，邀請更多全球靜宜家人常返回母校來相聚，感受與時俱進的校園新樣貌，並建立更深厚的情感連結。

靜宜商學系1974年畢業已故校友楊明綉，生前是成功的企業家，致力於慈善關懷事業；她的家人為感念靜宜對楊明綉女士的培育之恩，成立「紀念獎學金」；靜宜校方並將管理學院演講廳命名為「明綉廳」，持續提供完善的學習環境，為學弟妹樹立奮發向上學習的好榜樣。

全班同學在畢業50年間，同窗情誼沒有因時空而中斷，情感歷久彌新，余瑞英致詞時回憶說，靜宜的舊校區位在台中市復興路，特別感謝修女與老師的陪伴與教導，讓同學畢業後，皆具備專業能力與良好態度，能勇敢面對所有挑戰，在各專業領域有所成就。

遠從美國返回母校的校友彭昭金表示，很珍惜50年的同學情誼，尤其感謝師長的協助與栽培，讓她能順利完成學業，並出國進修、就業及定居；期待能常回母校重溫大學舊夢。