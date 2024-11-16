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屏科大百年校慶 療癒庭園開幕培訓園藝治療師實踐基地

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東科技大學景觀暨遊憩管理研究所師生設計專屬屏科大獨一無二的療癒庭園，庭園由屏科大榮譽博士、達達國際企業公司董事長劉保佑捐贈贊助。圖／屏科大提供
屏東科技大學景觀暨遊憩管理研究所師生設計專屬屏科大獨一無二的療癒庭園，庭園由屏科大榮譽博士、達達國際企業公司董事長劉保佑捐贈贊助。圖／屏科大提供

屏東科技大學今年建校百年，景觀暨遊憩管理研究所師生整合自然效益理論與園藝治療原則，設計專屬屏科大獨一無二的療癒庭園，庭園由屏科大榮譽博士、達達國際企業公司董事長劉保佑捐贈贊助，未來可作為園藝治療技術教學與展示場域。

屏科大副校長馬上閔說，園藝治療在台灣是新興且快速發展領域，接觸自然和植物舒緩身心壓力的治療模式，已受重視並被廣泛應用，感謝劉保佑董事長慷慨贊助。

達達國際企業股份有限公司董事劉保佑說，兩年多構想，從設計、施工到看見花園初步完成，這只是一個開始，希望由花園完成，讓景憩所在園藝治療的領域，成為國內最具水準系所，透過國際合作享譽全世界。

美國園藝治療研究院首席教師Ms. Rebecca Haller在庭園開幕致詞，這座精心設計新花園，提供豐富植物環境與多重感官體驗，它將成為療癒、慰藉以及培養社交、身體、情感和認知技能的理想場所，同時也將是培訓未來園藝治療師的實踐基地，願更多人都來享受這座新花園的美好。

屏科大指出，療癒庭園特色包括，高可及性的園藝種植設施，方便身心障礙者使用，作為專業園藝治療技術教學與展示的場域；五感療癒區，提供豐富感官刺激，讓人們與自然互動中放鬆身心；園藝栽培區，讓參與者體驗動手種植樂趣；入口休憩區與開放草坪，舉辦各種團體活動；多個口袋空間，提供個人安靜沉澱享受獨處時光的空間；全區無障礙步道串聯等六大特色功能，提供校內師生舒緩壓力及放鬆身心的場地。

屏東科技大學景觀暨遊憩管理研究所師生設計專屬屏科大獨一無二的療癒庭園，庭園由屏科大榮譽博士、達達國際企業公司董事長劉保佑捐贈贊助。圖／屏科大提供
屏東科技大學景觀暨遊憩管理研究所師生設計專屬屏科大獨一無二的療癒庭園，庭園由屏科大榮譽博士、達達國際企業公司董事長劉保佑捐贈贊助。圖／屏科大提供
屏東科技大學景觀暨遊憩管理研究所師生設計專屬屏科大獨一無二的療癒庭園，庭園由屏科大榮譽博士、達達國際企業公司董事長劉保佑捐贈贊助。圖／屏科大提供
屏東科技大學景觀暨遊憩管理研究所師生設計專屬屏科大獨一無二的療癒庭園，庭園由屏科大榮譽博士、達達國際企業公司董事長劉保佑捐贈贊助。圖／屏科大提供

園藝 屏科大 療癒

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