屏科大百年校慶 療癒庭園開幕培訓園藝治療師實踐基地
屏東科技大學今年建校百年，景觀暨遊憩管理研究所師生整合自然效益理論與園藝治療原則，設計專屬屏科大獨一無二的療癒庭園，庭園由屏科大榮譽博士、達達國際企業公司董事長劉保佑捐贈贊助，未來可作為園藝治療技術教學與展示場域。
屏科大副校長馬上閔說，園藝治療在台灣是新興且快速發展領域，接觸自然和植物舒緩身心壓力的治療模式，已受重視並被廣泛應用，感謝劉保佑董事長慷慨贊助。
達達國際企業股份有限公司董事劉保佑說，兩年多構想，從設計、施工到看見花園初步完成，這只是一個開始，希望由花園完成，讓景憩所在園藝治療的領域，成為國內最具水準系所，透過國際合作享譽全世界。
美國園藝治療研究院首席教師Ms. Rebecca Haller在庭園開幕致詞，這座精心設計新花園，提供豐富植物環境與多重感官體驗，它將成為療癒、慰藉以及培養社交、身體、情感和認知技能的理想場所，同時也將是培訓未來園藝治療師的實踐基地，願更多人都來享受這座新花園的美好。
屏科大指出，療癒庭園特色包括，高可及性的園藝種植設施，方便身心障礙者使用，作為專業園藝治療技術教學與展示的場域；五感療癒區，提供豐富感官刺激，讓人們與自然互動中放鬆身心；園藝栽培區，讓參與者體驗動手種植樂趣；入口休憩區與開放草坪，舉辦各種團體活動；多個口袋空間，提供個人安靜沉澱享受獨處時光的空間；全區無障礙步道串聯等六大特色功能，提供校內師生舒緩壓力及放鬆身心的場地。
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