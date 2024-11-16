屏科大百年校慶 療癒庭園開幕培訓園藝治療師實踐基地

屏東科技大學今年建校百年，景觀暨遊憩管理研究所師生整合自然效益理論與園藝治療原則，設計專屬屏科大獨一無二的療癒庭園，庭園由屏科大榮譽博士、達達國際企業公司董事長劉保佑捐贈贊助，未來可作為園藝治療技術教學與展示場域。

屏科大副校長馬上閔說，園藝治療在台灣是新興且快速發展領域，接觸自然和植物舒緩身心壓力的治療模式，已受重視並被廣泛應用，感謝劉保佑董事長慷慨贊助。

達達國際企業股份有限公司董事劉保佑說，兩年多構想，從設計、施工到看見花園初步完成，這只是一個開始，希望由花園完成，讓景憩所在園藝治療的領域，成為國內最具水準系所，透過國際合作享譽全世界。

美國園藝治療研究院首席教師Ms. Rebecca Haller在庭園開幕致詞，這座精心設計新花園，提供豐富植物環境與多重感官體驗，它將成為療癒、慰藉以及培養社交、身體、情感和認知技能的理想場所，同時也將是培訓未來園藝治療師的實踐基地，願更多人都來享受這座新花園的美好。