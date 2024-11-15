東華大學試辦校內夜市 開放校外人士進入

國立東華大學規劃在校內開設「東華夜市」，原規劃4月試營運，因地震延後到11月19日起。校方指出，結合社團表演、對外開放，若評價不錯，未來朝向定期性舉行。

東華夜市將於11月19日起至12月17日，每週二下午4時至晚間9時在學生活動中心前人行道試營運，一心泡泡冰、牛排、臭豆腐、炭烤、餡食餐車等知名攤販都在其中。

東華夜市試營運消息公布後，不少學生期待。有學生說，「希望能辦起來，會認真捧場」，也有學生關心衛生控管問題。

東華大學學務長林俊瑩接受中央社記者採訪指出，經向花蓮夜市攤商接洽，有30攤參加，與鄰近的壽豐夜市錯開時間，除了招商進入校園設攤，也鼓勵學校社團、老師擺攤，攤位包含食品類、手工藝及創意作品等。

為把關食安健康，林俊瑩說，販賣食品的攤販都需提供檢體證明、食品來源資料，若有飲品則另須提供水檢驗證明或收據。

林俊瑩說，會安排表演空間，讓學生、社團申請演出，參與民眾、學生可以坐在草皮欣賞，未來夜市能朝向定期開設，開放平和、志學、壽豐地區等在地民眾一起同樂。

校方指出，若校外人士要進入校園，轎車有收費機制，機車需停放在校門外停車格，從大門步行進入夜市地點約700公尺。