用1支酒講原鄉故事 中山大學隆昌部落女孩奪獎、獲60萬元獎金

為協助青創團隊跨出第一步，教育部青年署攜手原民會推動U-start創新計畫及原漾計畫，其中，中山大學「洛原團隊」將隆昌部落的特產洛神花與酒融合，融入原住民的特色文化，透過一支酒傳遞部落的本土情懷，獲評審青睞、奪下「原漾計畫」組績優，獲獎金60萬元。

113年度「U-start創新創業計畫暨U-start原漾計畫頒獎典禮」於今日下午舉辦。青年署表示，本計畫已走過16個年頭，且自109年開始與原委會合作，已成功扶植1392組新創團隊，並催生978間新創公司，包括亞洲領先的活動票券平臺「Accupass」、食魚教育第一品牌「洄遊吧」、鑽研傳統炭培茶工藝，成功進軍海外電商的「葛丘」、將立槳體驗結合原民文化導覽的「浮嶼立槳」等績優團隊。

抱回原漾組最大獎的「洛原團隊」代表昌佳文表示，自己來自台東縣隆昌部落，因為當地沒有可發展的產業支持，年輕人外移的現象很嚴重，部落的老人只能種植洛神花為生，但其實洛神花的收購價往往受制於上盤、價格浮動很大，可與市場差到1、2倍。因為部落長輩沒有外銷的概念或管道，為解決低價收購的問題，也為了部落的產業發展，她從4年前左右就開始了相關計畫。

昌佳文將部落的特產洛神花和族內的特色文化巧妙結合，更揉合長輩們的生命經驗、訴說故事，把原生特產和文化意義都裝進酒瓶裡。她表示，「這瓶酒只是起點。」希望透過洛神花酒讓更多人能夠認識隆昌部落，進而推動部落的觀光發展，同時也能吸引年輕族人返鄉。

「洛原團隊」在獲此殊榮之前，已陸續獲桃園市、美國在台協會（AIT）相關競賽的肯定。指導老師中山大學社會系副教授巴清雄則說，要將部落的農產品推向市場，其實要與族內長輩有良好的溝通，從傳統的種植到適應主流的商業模式對於長輩其實是需要時間去調適的，所以他特別提醒同學們，要先理解族人的想法、背後的故事，如此一來才能讓長輩知道他們只需要耕種，便會有人將他們的心血用心推廣，這樣其實也會讓族內長輩覺得自己的作物是「被需要的」，能夠開心的生活，對原鄉長照也是一大助益。

青年署長陳雪玉致詞表示，創新創業是推動社會進步的引擎，為營造台灣優質創業環境，賴清德總統提出打造「創新創業雨林生態系」協助青年在新創產業創業、「投資未來世代－18-22歲投資青年生涯」支持青年創新創業；而青年署「U-start 計畫」及「U-start原漾計畫」的創育支持系統正呼應了上述目標，提供青年學子創業初期最需要的第一桶金，並結合學校育成及各項輔導資源，提供創業營運必備的多元輔導培力。

原住民族委員會副主任委員杜張梅莊也提到，看到年紀輕輕就對創業充滿熱情及想法的優秀原住民族青年學子們，感到十分欣慰。除透過「U-start原漾計畫」培養原住民族青年創業實力與新創能量外，原民會多年來亦透過「創業先導計畫」、「百萬創業計畫」、「創新研發計畫」、「企業診斷計畫」等一系列創新創業計畫，強化族人創業培力、輔導族人提升創業成功率、精進企業核心能量，以創造原住民族產業競爭優勢。

青年署指出，今年青創團隊選擇創業的領域多元，也有團隊將AI應用納入創業提案。製造技術類「台大－SwiftGuard Corp.」研發產品降低水產養殖業疾病損失、創新服務類「台科大－密特工作室」以AI驅動教育創新，文創教育類「屏科大－64模型事務所」則客製化打造微縮台灣街景模型。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康