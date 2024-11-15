國內少見！東華大學校內夜市結合表演 19日起連續5周試辦

國立東華大學將從19日起連續5周在校內試辦「東華夜市」，除邀請校外攤商，也鼓勵學校社團、師生擺攤，還將結合社團表演。學務處表示，希望校內有更多活動，讓學生就近參加，若試辦效果不錯，受到好評，希望下學期能成為定期性的校內夜市。

東華大學位於壽豐鄉，離花蓮市區有段距離，學校上學期就規畫開辦校內夜市，但因遇到0403地震延期到下個星期起試辦，有滷味、臭豆腐、泡泡冰、牛排、果汁、碳烤等小吃，還有小農、餡食餐車等約30個攤位，是全國少見的大學校內夜市。

學務長林俊瑩說，發想校內夜市是希望有更多活動讓學生就近參與，除了校外攤商，也鼓勵學校社團、師生參與展售手工藝或創意作品，屆時也有表演空間，讓學生、社團演出，類似街頭藝人，夜市雖設在校內，很歡迎周邊社區民眾一起同樂。

他說，為確保食品安全，販賣食品的攤商都會要求提供體檢證明及食品原料來源，若有飲品，也需再提供水質檢驗證明或收據， 來參加的攤商主要是不需要繁複手續製作的商品。

東華夜市19日開張，接著26日、12月的3、10及17日，連續5周的周二試辦，時間為下午4時到晚間9時。林俊瑩說，試辦期間攤商只收保證金，將觀察師生接受度，若是反映很好，下學期希望每月2到3次定期開辦。

對於校內夜市，學生們充滿期待，表示學校周邊吃的選擇不多，現在只有每周三有壽豐夜市，有「東華夜市」以後覓食多了一些選擇。