快訊

傳將出席薄瓜瓜在台婚宴 馬英九辦公室回應了

12強賽／再贏1場就晉級？網曝中華隊「完美劇本」：要幫日本加油

聽新聞
0:00 / 0:00

國內少見！東華大學校內夜市結合表演 19日起連續5周試辦

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國立東華大學將在校內試辦夜市，是國內少有的大學夜市。圖／資料照
國立東華大學將在校內試辦夜市，是國內少有的大學夜市。圖／資料照

國立東華大學將從19日起連續5周在校內試辦「東華夜市」，除邀請校外攤商，也鼓勵學校社團、師生擺攤，還將結合社團表演。學務處表示，希望校內有更多活動，讓學生就近參加，若試辦效果不錯，受到好評，希望下學期能成為定期性的校內夜市。

東華大學位於壽豐鄉，離花蓮市區有段距離，學校上學期就規畫開辦校內夜市，但因遇到0403地震延期到下個星期起試辦，有滷味、臭豆腐、泡泡冰、牛排、果汁、碳烤等小吃，還有小農、餡食餐車等約30個攤位，是全國少見的大學校內夜市。

學務長林俊瑩說，發想校內夜市是希望有更多活動讓學生就近參與，除了校外攤商，也鼓勵學校社團、師生參與展售手工藝或創意作品，屆時也有表演空間，讓學生、社團演出，類似街頭藝人，夜市雖設在校內，很歡迎周邊社區民眾一起同樂。

他說，為確保食品安全，販賣食品的攤商都會要求提供體檢證明及食品原料來源，若有飲品，也需再提供水質檢驗證明或收據， 來參加的攤商主要是不需要繁複手續製作的商品。

東華夜市19日開張，接著26日、12月的3、10及17日，連續5周的周二試辦，時間為下午4時到晚間9時。林俊瑩說，試辦期間攤商只收保證金，將觀察師生接受度，若是反映很好，下學期希望每月2到3次定期開辦。

對於校內夜市，學生們充滿期待，表示學校周邊吃的選擇不多，現在只有每周三有壽豐夜市，有「東華夜市」以後覓食多了一些選擇。

國立東華大學環境清幽，但離市區有段距離，校方試辦東華夜市，給學生更多選擇。圖／東華大學提供
國立東華大學環境清幽，但離市區有段距離，校方試辦東華夜市，給學生更多選擇。圖／東華大學提供

夜市 攤商 東華大學

延伸閱讀

科技漫遊／潛入太平洋打造海洋牧場

影／就讀佛大補助7萬！新校長宣布：賴總統補貼多少 佛大就補貼多少

佛光大學新校長出爐 前宜大校長趙涵㨗11月1日就任

東華大學一個月發生2起學生死亡車禍 校方加強交安講習

相關新聞

國內少見！東華大學校內夜市結合表演 19日起連續5周試辦

國立東華大學將從19日起連續5周在校內試辦「東華夜市」，除邀請校外攤商，也鼓勵學校社團、師生擺攤，還將結合社團表演。學務...

用1支酒講原鄉故事 中山大學隆昌部落女孩奪獎、獲60萬元獎金

為協助青創團隊跨出第一步，教育部青年署攜手原民會推動U-start創新計畫及原漾計畫，其中，中山大學「洛原團隊」將隆昌部...

台大96年校慶 校長曝新規畫、勉學生將不可能化為可能

國立台灣大學今舉行創校96年校慶慶祝大會，今年授予富邦集團董事長蔡明忠名譽法學博士、2022年諾貝爾物理學獎得主法國科學...

獲頒法學名譽法學博士 蔡明忠感謝張忠謀和林百里情義相挺一坐2小時

台大今日舉辦創校96年校慶慶祝大會，由台大校長陳文章頒予蔡明忠名譽法學博士，科技大老包括台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林...

台大校慶眾星雲集 蔡明忠獲頒發名譽法學博士

台大今天舉行96周年校慶，台大校長陳文章頒授名譽法學博士學位給富邦集團董事長蔡明忠，家族成員均到場見證，台積電創辦人張忠...

台灣新型專班砸重金 大葉與越南五校簽約卯足勁招生　

國發會推動新型專班計畫鎖定東南亞學生，彰化縣大葉大學與越南歸仁高專簽署合作協定書，預計明年2月開學，東南亞學生來台不但可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。