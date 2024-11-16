百年義學活古蹟成幼稚園 台藝研究生感到自我渺小

新北市板橋的大觀義學與大觀幼兒園，以其深厚的文化歷史和積極的教育傳承，成為台灣文化保護與教育推廣的標竿。從1863年由林本源家族創建的大觀書社到如今的大觀幼兒園，這座歷史建築經歷了多次轉型和重生，見證了台灣文化傳承的重要意義。

台灣藝術大學推出「板橋文史紀錄與傳播計畫」，並結合課程，參與此計畫的研究生謝陳安在探究這座百年古蹟的過程中，深刻體會到它所帶來的震撼。面對眼前的宏偉建築，讓她在撰寫題目為「觀於你的故事：從大觀義學到大觀幼兒園，從古蹟傳承到文化永續」中表達感到自身的渺小，希望讓更多人了解並珍惜這段珍貴的文化傳承。

大觀義學不僅是孩子們成長的學習之地，也是大觀社區文化傳承的象徵。大觀幼兒園在傳授傳統儀式的同時，也兼顧了現代教育的多元化，讓孩子們從小學習尊重與包容不同的文化信仰，真正實踐了「生活便是教材」的教育理念。

特別的是，入學大觀幼兒園的第一年，孩子們皆會參與「大觀說故事」活動，讓孩子們深入了解大觀義學的歷史，培養他們的文化素養和探索精神，孩子們不僅與父母分享自己觀察到的祠堂工藝，還會熱情地向遠道而來的香客介紹這裡的環境，成為古蹟與社區間的連結者。

大觀義學的保存和再利用更被譽為台灣文化永續經營的典範。林家後代林嘉澍認為，大觀義學與大觀幼兒園的「直接」文化傳承模式，使得建築與文化得以延續發展，成為社區居民與未來世代的共同記憶與歸屬感。

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