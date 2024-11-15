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獲頒法學名譽法學博士 蔡明忠感謝張忠謀和林百里情義相挺一坐2小時

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台大今日舉辦創校96年校慶，富邦集團董事長蔡明忠（前）獲頒名譽法學博士，感謝台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里特別前來觀禮。記者潘俊宏／攝影
台大今日舉辦創校96年校慶，富邦集團董事長蔡明忠（前）獲頒名譽法學博士，感謝台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里特別前來觀禮。記者潘俊宏／攝影

台大今日舉辦創校96年校慶慶祝大會，由台大校長陳文章頒予蔡明忠名譽法學博士，科技大老包括台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里特別前來觀禮，引人矚目。蔡明忠受訪時指出，事先已有向二人說，這次只觀禮不致詞，但二人仍願意前來一坐二小時，包括張忠謀很有義氣地回說：「不講話也要去啊！」令他非常感動。

蔡明忠對這次獲頒台大名譽法學博士感到很興奮，「我昨晚還跟我老婆（陳藹玲）說，這可能是洞房花燭夜以來最緊張的一夜！」

蔡明忠表示，張忠謀、林百里二位都是他的前輩，也更早得到台大名譽博士，像林百里捐贈台大電機系博理館，是台大非常重要的建築物，而張忠謀是護國神山（台積電）的創辦人，平常和他們都是知交好友。

蔡明忠還說，因為他以前得榮譽博士時，都可請二位朋友助講，但未料台大的儀式致辭只有校長和獲頒人，為此他事先已跟二人問：「現在沒有講話的機會了，還來嗎？」但二人仍願意前來。蔡明忠也轉述當時張忠謀的回應。當時張忠謀很有義氣地回說：「不講話也要去呀！」於是張忠謀、林百里今天在台下默默祝福，一坐二個小時。

台大電機系 張忠謀 蔡明忠

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