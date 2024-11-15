台灣新型專班砸重金 大葉與越南五校簽約卯足勁招生　

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聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學方文昌（右）與越南歸仁高專校長鄧文鳳簽署合作協定書。記者簡慧珍／攝影
大葉大學方文昌（右）與越南歸仁高專校長鄧文鳳簽署合作協定書。記者簡慧珍／攝影

國發會推動新型專班計畫鎖定東南亞學生，彰化縣大葉大學與越南歸仁高專簽署合作協定書，預計明年2月開學，東南亞學生來台不但可直接銜接台灣大三課程，還享有國發會提供的新生獎助學金10萬元，學生畢業後即可在台就業，相當優惠。

彰化縣政府參議馬英傑、大葉董事長韓繼綏等人見證，大葉、越南歸仁也是越南勞動廳副廳長鄧文鳳簽署合作協定書。這是大葉與越南簽約的第五所學校，期待透過新型專班計畫吸引外國學生來台學習。

大葉校長方文昌今表示，大葉近年在智慧製造、半導體、綠能科技等領域有豐富的研發成果，獲教育部核准設立新型專班，涵蓋STEM（科學、技術、工程、數學）、半導體等領域，培育符合產業脈動與新時代需求的人才。

越南高專的畢業生來台就讀新型專班可直接銜接台灣大三課程，並享有國發會提供給新生每人10萬元獎助金，大四進入職場實習時大葉的合作企業將給越南學生每個月1萬元生活津貼，畢業可馬上投入台灣職場，解決勞動市場缺工問題。

越南勞動廳副廳長、歸仁高專校長鄧文鳳說，歸仁高專與大葉有很多相對應的科系，可共同培育AI人工智慧、半導體、餐旅管理、觀光休閒等領域人才，深化產學研合作，未來新型專班合作之外也可進一步討論國際專修部、雙聯、夏令營、短期文化交流、教師培訓等合作，為兩國經濟發展注入新動能。

新型專班主要學生來源為越南、印尼的學生，不限簽約學校，想來台升學都可申請。教育核定大葉113學年度春季班有5班合計144名額，預計明年2開課。

半導體 越南

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