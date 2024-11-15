信誼基金會張杏如推兒童早期教育 獲台大傑出校友

信誼基金會董事長張杏如今天在台灣大學校慶典禮中，獲頒社會服務類傑出校友。她推動兒童早期教育，多年來不斷倡導教育環境的重要，深耕親職教育，因而獲得推薦。

台大今年透過委員會評選出10名傑出校友，包含學術類、工商類、社會服務類、綜合類等，校方後續將邀請他們擔任通識教育論壇講者，與學弟妹分享專業經驗。

信誼基金會今天發布新聞稿指出，董事長張杏如（台大歷史系畢業）獲得社會服務類傑出校友。她多年來不斷倡議，家庭和父母是孩子接觸的第1個環境，親密、良性的互動，能促進早期腦發展，奠定穩定的情緒、正向的人格和勇於探索、學習的信心。

張杏如提到，當年台大提供了一塊有機沃土，給學生一個開闊、包容的學習環境，在良師益友陪伴下成長。這些年來信誼基金會深耕親職教育，發展育兒數位平台，提倡親子共讀和設立幼兒室內遊戲場域等，也時刻提醒父母以孩子的發展為基礎，為孩子營造一個優質、理想的學習環境。

張杏如透過新聞稿建議台大學弟妹，在踏入社會之前，要勇敢地浪漫一次。她說，現在的人在網路和社群媒體影響下，容易太早變得世故，期許大學生把握人生，追求興趣和夢想，「痛快地年輕一次。」