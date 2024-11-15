快訊

天兔接近台灣！高雄「這3里」持續性落石　下午停止上班課

沒有挺台灣只有利用 美國最大利益是遏制北京

12強賽／中華隊2連勝暫居小組龍頭 媒體嘆南韓晉級凶多吉少

信誼基金會張杏如推兒童早期教育 獲台大傑出校友

中央社／ 台北15日電

信誼基金會董事長張杏如今天在台灣大學校慶典禮中，獲頒社會服務類傑出校友。她推動兒童早期教育，多年來不斷倡導教育環境的重要，深耕親職教育，因而獲得推薦。

台大今年透過委員會評選出10名傑出校友，包含學術類、工商類、社會服務類、綜合類等，校方後續將邀請他們擔任通識教育論壇講者，與學弟妹分享專業經驗。

信誼基金會今天發布新聞稿指出，董事長張杏如（台大歷史系畢業）獲得社會服務類傑出校友。她多年來不斷倡議，家庭和父母是孩子接觸的第1個環境，親密、良性的互動，能促進早期腦發展，奠定穩定的情緒、正向的人格和勇於探索、學習的信心。

張杏如提到，當年台大提供了一塊有機沃土，給學生一個開闊、包容的學習環境，在良師益友陪伴下成長。這些年來信誼基金會深耕親職教育，發展育兒數位平台，提倡親子共讀和設立幼兒室內遊戲場域等，也時刻提醒父母以孩子的發展為基礎，為孩子營造一個優質、理想的學習環境。

張杏如透過新聞稿建議台大學弟妹，在踏入社會之前，要勇敢地浪漫一次。她說，現在的人在網路和社群媒體影響下，容易太早變得世故，期許大學生把握人生，追求興趣和夢想，「痛快地年輕一次。」

台大 父母 社群媒體

延伸閱讀

雙屍慘案！夫妻廚房刀槍廝殺 兒在房間戴耳機打遊戲毫不知情

中市宗教團體6幹部打死成員一審無罪 父母索賠遭駁

新看護上工55天孩子滿身新舊傷 父母看監視器心痛提告

東大畢業當公務員好風光！學霸男中年患心病變家裡蹲 成7旬父母重擔

相關新聞

台大96年校慶 校長曝新規畫、勉學生將不可能化為可能

國立台灣大學今舉行創校96年校慶慶祝大會，今年授予富邦集團董事長蔡明忠名譽法學博士、2022年諾貝爾物理學獎得主法國科學...

獲頒法學名譽法學博士 蔡明忠感謝張忠謀和林百里情義相挺一坐2小時

台大今日舉辦創校96年校慶慶祝大會，由台大校長陳文章頒予蔡明忠名譽法學博士，科技大老包括台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林...

台大校慶眾星雲集 蔡明忠獲頒發名譽法學博士

台大今天舉行96周年校慶，台大校長陳文章頒授名譽法學博士學位給富邦集團董事長蔡明忠，家族成員均到場見證，台積電創辦人張忠...

台灣新型專班砸重金 大葉與越南五校簽約卯足勁招生　

國發會推動新型專班計畫鎖定東南亞學生，彰化縣大葉大學與越南歸仁高專簽署合作協定書，預計明年2月開學，東南亞學生來台不但可...

獲台大名譽法學博士學位 蔡明忠笑稱：洞房花燭夜來最緊張

臺灣大學15日舉行96週年校慶，富邦集團董事長蔡明忠獲臺灣大學頒發名譽法學博士學位；他在會後受訪時幽默表示，「昨天晚上我...

獲頒台大名譽法學博士 蔡明忠：這是替代父親得到的

台大今日舉辦創校96年校慶慶祝大會，由台大校長陳文章頒予富邦集團董事長蔡明忠名譽法學博士。蔡明忠在致詞時指出，能獲母校名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。