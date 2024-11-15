快訊

天兔接近台灣！高雄「這3里」持續性落石　下午停止上班課

沒有挺台灣只有利用 美國最大利益是遏制北京

12強賽／中華隊2連勝暫居小組龍頭 媒體嘆南韓晉級凶多吉少

國北教大、日本茨城大學締結姊妹校 拓國際交流

中央社／ 台北15日電

國立台北教育大學與日本茨城大學（Ibaraki University）締結姊妹校，未來計劃從學生交換、寒暑假短期課程、海外實習參訪、聯合研究等方面，逐步擴大合作，拓展國際交流機會。

北教大今天發布新聞稿，12日在台北舉辦締結儀式，由國北教大校長陳慶和、茨城大學校長太田寬行（Ohta Hiroyuki）簽署，見證者包括多名台、日雙方外交和教育事務官員。

陳慶和表示，茨城大學在教育、工程、環境、社會及永續發展領域具備學術研究實力，尤其教育學院涵蓋幼稚園、小學、中學教育及特殊教育等完善的學制，與國北教大的專業發展方向相契合。

兩校在前期合作中已就多項議題深入討論，包含師資培育的發展方針、全英語授課的國際學程、海外實地學習機會等，累積豐碩成果。

太田寬行致詞時，期待兩校未來有更進一步的合作，也強調茨城大學以自主與具韌性的區域為基礎，致力於成為永續社會的重要力量。未來聚焦於追求對世界的全面理解、強化其作為多方連結樞紐的功能、發展創新行動以創造永續環境等3大方向精進。

茨城大學是國北教大第21所日本姊妹校，全球累積133所國際姊妹校。國北教大將持續深化國際合作夥伴關係，為師生提供更多交流機會。

北教大 日本 永續

延伸閱讀

妹子逛日本UNIQLO買毛衣 見價格9990日圓嚇到…網曝台灣價格：差很多

12強賽／中華隊險勝多明尼加日本也震驚 球迷：收視破表了

日本袋井市扶輪社訪屏東二峰圳與來義公所 植樹種下水的牽絆

擺脫廚餘推廣吃豆渣黑毛豬 與大學合作建立行銷通路

相關新聞

台大96年校慶 校長曝新規畫、勉學生將不可能化為可能

國立台灣大學今舉行創校96年校慶慶祝大會，今年授予富邦集團董事長蔡明忠名譽法學博士、2022年諾貝爾物理學獎得主法國科學...

獲頒法學名譽法學博士 蔡明忠感謝張忠謀和林百里情義相挺一坐2小時

台大今日舉辦創校96年校慶慶祝大會，由台大校長陳文章頒予蔡明忠名譽法學博士，科技大老包括台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林...

台大校慶眾星雲集 蔡明忠獲頒發名譽法學博士

台大今天舉行96周年校慶，台大校長陳文章頒授名譽法學博士學位給富邦集團董事長蔡明忠，家族成員均到場見證，台積電創辦人張忠...

台灣新型專班砸重金 大葉與越南五校簽約卯足勁招生　

國發會推動新型專班計畫鎖定東南亞學生，彰化縣大葉大學與越南歸仁高專簽署合作協定書，預計明年2月開學，東南亞學生來台不但可...

獲台大名譽法學博士學位 蔡明忠笑稱：洞房花燭夜來最緊張

臺灣大學15日舉行96週年校慶，富邦集團董事長蔡明忠獲臺灣大學頒發名譽法學博士學位；他在會後受訪時幽默表示，「昨天晚上我...

獲頒台大名譽法學博士 蔡明忠：這是替代父親得到的

台大今日舉辦創校96年校慶慶祝大會，由台大校長陳文章頒予富邦集團董事長蔡明忠名譽法學博士。蔡明忠在致詞時指出，能獲母校名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。