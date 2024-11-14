課程跟不上、家人失望夾殺！大五生考慮休學嘆：可能我不適合讀大學

大學無法4年內畢業的學生，可能面臨著內心的掙扎。一名女網友近日在論壇表明自己是大五的學生，大三是她開始落後課程的時間點，當時有想過休學，但是都被家人勸道繼續讀下去，原PO自認這學期也無法畢業，質疑自己是否適合讀大學，但還是礙於家人不敢休學，眼下她對未來感到迷惘，失眠好幾天，相當苦惱該不該休學。

原PO在Dcard以「思考該不該休學」為題發文表示，她之所以還在讀大五，是因為大三時她開始跟不上系上的課程，當中也有發生一些事情，致身心狀態不佳，因此被當掉蠻多科目。

當時，原PO就考慮過休學，但在家人期望下一路讀到大五，可是她還是自認這學期畢不了業，讓她感嘆，「可能我真的不適合讀大學吧」，但不敢再和家裡請求要休學，也觀察到母親似乎覺得她延畢是丟臉的事。

原PO運用過學校輔導室的資源，也與班導晤談，校方的人都認為她需要休息，但她家人的期許始終是阻礙，原PO現在對未來的2條路——「讀下去或直接去打工」很迷惘，也擔心選擇前者還是會一直被當，為此原PO已失眠相當多天。

有曾經休學過，後來恢復狀態的網友鼓勵原PO，「我跟你同齡現在也大五，之前身心問題太嚴重還曾被二一，大三的時候我家人意識到問題的嚴重性終於妥協讓我休學了，休學那段時間我整理好自己的思緒和調整好自己的身心，好了不少，復學後能好好面對學業了，之後的每學期都歐趴。我個人認為大學學歷是必要的，所以建議妳讀完，我也撐得很辛苦，我剛剛還在寫報告寫到手抖壓力很大」。

有其他人也建議原PO先休學，「有什麼好煩惱的，沒有什麼事是比自己還重要，跟不上就休息啊！把自己狀態調整好，一切才有希望再做打算，每天看著鏡子對自己說，我很重要，我是世界上最棒的，別人的話語眼光對我一點都不重要，加油」、「先休息，書永遠都有時間可以讀，但身心健康一旦崩潰要修復回來很曠日費時，不要太勉強自己好嗎？」、「先休學，妳這樣的狀態讀了也畢不了業，好好休息再出發」；也有些網友則鼓勵原PO找工作，「先找工作，搞不好妳很擅長賺錢」。