立委指6大學拿地不做事 鄭英耀：支持地方收回

國民黨立委萬美玲今天指出，6所大學和桃園市政府簽約，拿了土地要設置教育或醫療園區，卻遲遲沒有進展。教育部長鄭英耀表示，如果大學評估做不到，支持縣市政府將土地收回。

立法院教育及文化委員會審議教育部及國立大學校務基金等預算，萬美玲質詢時，點名清華大學、陽明交通大學、中央大學、台北科技大學、海洋大學、政治大學校長上台，一一詢問6校於民國108、109年間與桃園市政府簽署備忘錄（MOU）取得土地後，當初承諾設校、教育園區、醫療園區的進度，得到的答覆大都是沒有明確的進展。

萬美玲表示，當初簽署MOU時，桃園鄉親非常期待，但後來幾年過去了，卻遲遲等不到動靜。例如桃園市無償提供機捷A16站旁7.2公頃土地給清大，一度傳出清大要與高雄醫學大學合作辦醫院，後來卻跳票，「這有一點點土地詐騙了」。

萬美玲也提到，桃園市在八德擴大都市計畫時，特別留了2.56公頃給中央大學設置八德校區和附設醫院，卻卡關造成用地閒置。

對此，清華大學校長高為元表示，目前仍持續和高醫大溝通協調中。

中央大學校長周景揚說，目前打算以BOT（民間興建營運後轉移）模式進行，學校也評估先設醫院，再成立醫學系，比較有可行性。

萬美玲表示，桃園很歡迎大學來開班設校，但希望簽了MOU後，就要照當初的約定走，不然會衍生很多困擾，而且依照法規，如果各校沒有執行，市府可以收回土地。

鄭英耀表示，大學協助地方發展應給予肯定，但如果大學後續評估沒辦法達成當初約定的目標，他支持縣市政府將土地收回，讓資源有更完整的規畫，並配合城市的發展。

萬美玲說，她願意協助6校和桃園市府協商，看能用什麼方式把6校留在桃園，「讓桃園也可以分享國立大學的專業和光彩」。