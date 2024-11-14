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台師大頂尖學術講座 攜手美日名校頂尖學者開講

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣師範大學今正式啟動「頂尖學術講座」，今年11、12月間將先舉辦的三場講座，邀請美國、日本教授為全台學子開講。圖／台師大提供
國立台灣師範大學今正式啟動「頂尖學術講座」，今年11、12月間將先舉辦的三場講座，邀請美國、日本教授為全台學子開講。圖／台師大提供

國立台灣師範大學今正式啟動「頂尖學術講座」，預計邀請11位人文、社會科學、科技、理工等各領域的國際級重量學者，今年11、12月先舉辦的三場講座，邀請美國哈佛大學教授黃正德、加州理工學院教授葉乃裳以及日本東北大學教授齋藤理一郎，進行全英文演講，開放全國師生和研究單位一同參與。

台師大表示，首場講者邀請哈佛大學語言系名譽教授黃正德，黃從在花蓮鄉間放牛的小孩，到成為多所知名大學教授，並獲得中央研究院院士、歐洲科學院院士肯定。2022年以玉山學者身份回台師大英語系任教，11月的講座以《語言學：大腦駭客與生成式AI》為題，剖析科技影響人類語言使用與溝通行為。

台師大也指出，齋藤理一郎是日本材料科學權威，2023年於師大擔任物理系玉山學者。齋藤理一郎今年開設「第一原理計算在固態物理的應用」課程，授課風格深入淺出、運用卡通解釋複雜的物理概念，11月29日講座以《半導體的挑戰》為題，探討半導體裝置縮小至奈米尺寸後所面臨的技術瓶頸。

另外，台師大也表示，葉乃裳專精於凝態物理、超導體、二維材料，年僅25歲就取得麻省理工學院物理博士學位，33歲成為加州理工學院創校以來第一位獲得終身聘的亞裔女性教授。葉乃裳今年9月開設四週專業密集課程「群論（Group Theory）在凝態物理的應用」，將於12月19日講座中，講述該項前瞻性科學、超越Si-CMOS的半導體製程技術。

台師大自6年前獲教育部玉山學者計畫補助，成功聘任來自美國哈佛大學、加州理工學院、加州大學洛杉磯分校、香港大學等國際13位頂尖學者來校任教及學術交流，為師生提供向典範學習的機會。

台師大副校長宋曜廷致詞時表示，希望透過頂尖學者分享其學術經驗和最新的研究成果，拓展師生的學術視野和思維深度。

台師大 哈佛大學

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