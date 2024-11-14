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教長承諾114年試辦第三人生大學 助中高齡返校園

中央社／ 台北14日電

台灣民眾黨籍立委吳春城今天表示，少子女化的趨勢下，大學招生不能只看到18歲學生，應鼓勵中高齡重返校園學習。教育部長鄭英耀承諾於民國114年起開始試辦「第三人生大學」。

立法院教育及文化委員會審議教育部預算，吳春城質詢時提到，台灣在1970年代，年齡中位數為19.3歲；推估到2040年代，則會達到52.4歲。然而現在大多數大學，都還是在收18歲的學生，形同招生策略停留在1970年代。

吳春城表示，「壯世代（依不同定義，有指45歲、55、60歲以上）」掌握台灣2/3的財富，許多人最大的遺憾就是沒讀大學，教育部理當運用大學豐富的資源，透過制度鬆綁等方式，鼓勵壯世代重返校園，「讓退休不是進養老院，而是進大學」。

吳春城指出，他曾透過公聽會收集各界意見，彙整出學士學位學程專班、多元專長學位學程專班等樣態，也有許多學校表示願意推動。教育部曾回應，短期會委託專業團隊研發核心課程模組，中期則會先找幾個學校試辦「第三人生大學」，長期更規劃與學位銜接。

對此，教育部終身教育司長梁學政表示，預計年底就會完成試辦計畫的規劃，預計明年（民國114年）對外說明。

鄭英耀也承諾114年開始試辦，藉此引導各校永續發展，招生上可以更海納百川，一同讓大學變得更好。

人生 吳春城 教育部

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