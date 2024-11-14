清華大學原創跨域音樂劇「明日之夢」 12月登場

清華大學藝術學院即將推出原創音樂劇「明日之夢」，清大說，這齣探索親情與環境永續議題的音樂劇，將以全校海選方式來甄選演員與劇場人員，並結合科技藝術、動態投影和AI生成技術，展現清大多元跨域的教育特色。「明日之夢」將於12月7日在新竹縣政府文化局演藝廳演出，即日起開放民眾免費索票。

音樂劇「明日之夢」講述醫生瑞亞在世界末日前逃到山上離群索居，在夢境中遇見神祕小女孩小芽，一同歷經甜糖村、夜晚冒險與因果湖。當瑞亞從夢中驚醒，才發現小芽竟是自己因車禍昏迷的女兒，這趟奇幻旅程則是她對父親的最後陪伴。「明日之夢」透過父女的生命交會，探討親情價值，也反思人類對生態環境的態度。

清大藝術學院長張芳宇表示，製作「明日之夢」的初衷原是為院內主修聲樂學生拓展學習及未來職涯探索的方向，也提供校內所有對音樂劇懷有夢想的學生一個初試啼聲的機會。演製音樂劇所需的專業相當多元，包括表演、舞台設計、服裝、造型、燈光等，能幫助學生開發演唱之外的潛力。

「明日之夢」今年6月透過海選在清大校園內招募演員，吸引26位來自音樂、中文、教育、經濟、半導體、心理諮商、動力機械等14個不同院系所的學生報名。張芳宇說，這次很難得地廣納不同專業背景的學生投入音樂劇演出及製作，充分展現出清華推動跨域學習的成果。

最終錄取的15位學生，除了擔任演員，還要負責舞台轉場工作。從8月開始投入密集排練，暑假期間每周團練長達40小時，開學後仍持續在周末及平日訓練。

擔任女主角的音樂系聲樂組大二生黃筑萱，雖然是音樂系本科生，仍參加海選爭取演出機會。「第一次參與這麼大規模的製作，真的很緊張又興奮。」黃筑萱說。她在劇中飾演12歲神祕少女小芽，為了貼近角色，她花了不少時間觀察這個年齡的少女；並與其他科系的演員切磋演技，努力揣摩角色性格。

黃筑萱也以她的聲樂專業協助其他演員提升演唱技巧，包括如何掌握發聲位置、找到適合的聲音共鳴點。她表示，這段歷程不僅打磨了她的專業能力，也讓她更有信心站上舞台。

清大科管院學生簡宏芸在劇中一人分飾七角，從具三重人格的「小三犬」到代表主角內心邪惡面的「魔」，挑戰性十足。「管理和法律是將現實中的方法論內化成知識，音樂劇則是把想像具體展現在舞台上。」她說，從這次演出不只學會團隊合作，更解開了對自我形象的束縛。

雙主修心理諮商與音樂的學生湯竣宇除了演出多個角色，還擔任教唱工作。他在暑訓期間帶領團員練習，還為同學們錄製了導唱帶。他說，「教同學唱歌也幫助我學習更好地展現自己的聲樂專業，是全新而且寶貴的經驗。」

「明日之夢」劇本由劇場編導兼電影編劇鄭智文創作，9年前在清大首演時深受好評，其中男主角清醒後與妻子合唱的片段，令觀眾感動落淚。今年由大葉大學傳播藝術學程副教授汪慶璋執導並重新改編，賦予此劇全新的舞台視覺與戲劇張力。

清華大學指出，「明日之夢」的服裝及妝容設計與玄奘大學時尚設計系合作，由主任吳珮韓帶領11位學生，負責服裝及妝容設計，及演出當天的妝髮及換裝工作。

「明日之夢」獲得清華大學校友總會理事長蔡進步、副理事長陳立白、副理事長蔡能賢及春之文化基金會支持贊助，總製作經費超過4百萬元。