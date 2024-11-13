為學歷想重考…大三生苦惱「值得嗎？」 掀兩派論戰：恐怕得不償失

在職場中，不少面試官很看重求職者的學歷。日前，就有網友在Dcard透露，自己是一名某私立大學電資科系的大三生，最近找到想努力的方向，決定畢業後工作一段時間再去國外讀研，因此他十分苦惱是否要重讀大學，納悶問「想問大家這樣值得嗎？」

原PO以「大三為了學歷成績重讀大學值得嗎」為題稱，自己目前就讀某私立大學電資科系，「最近突然找到努力的方向，想之後讀完大學，工作一段時間再去國外讀研」，但因為過去讀書不認真，每科成績都幾乎及格而已。他透露，自己到現在也不知道學了什麼，且一直以來都不太喜歡學校的氛圍，便萌生出重考大學的想法。

原PO指出。不管是申請國外大學還是求職，似乎都很看重學歷或在校成績，雖然自己目前已經大三，再讀一年半就能畢業，但他仍糾結坦言，「我不希望之後學歷、成績成為未來的絆腳石，想問大家這樣值得嗎？」

貼文底下，有部分網友認為該決定非常值得，「確定能更認真四年、考得上更好學校，那就去啊」、「你如果考得上頂大，值得」、「如果能上頂大電資的話絕對值得」、「有夢想、有契機、環境又允許就別猶豫了，現在立刻馬上開始重考重新讀，加油！老了的時候回來看會感謝自己」。

但也有網友不認同，「不值得，好好畢業，上班兩年，把托福、GRE（研究生入學考試）考好，去美國念碩班吧！」、「剩一年，考研吧」、「畢業後再考呢？如果最後連中字，甚至地名（意旨被冠以地名的大學）都沒有，或是讀了幾年熱情沒了不想讀了，有其他人生規劃等等，那都得不償失」、「重考刷GPA（學科成績平均績點），不如好好讀一年英文吧」。

原PO後來在底下留言回覆，他也曾經考慮過轉學考，但仍因為成績的問題而放棄，「我想出去讀書的原因是希望出去看看」。他說明，假設未來同儕已經在工作或碩士畢業，而自己還在讀大學，肯定會感到十分焦慮，「畢竟現在已經大三了，就這樣放棄屬實很可惜，這也是我主要猶豫的原因」。