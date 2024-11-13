世新與空大合作 推跨校選課助學生進修深造

世新大學與空中大學今天簽署合作備忘錄，未來將推動教師跨校開授專業及通識課程、學生跨校選修課程並取得學分等合作，為兩校學生創造更多進修學習與研究深造的機會。

世新大學發布新聞稿指出，為整合學術資源與拓展學生學習機會，世新大學與空中大學今天舉行交流合作備忘錄簽署儀式，由世新大學校長陳清河與空中大學校長許立一代表雙方簽約。

根據世新大學資料，陳清河和許立一皆為世新校友，世新大學管理學院院長江岷欽曾擔任許立一的指導教授，世新大學行政管理系系友會榮譽理事長高伯宏則擔任空中大學校友總會榮譽理事長，也為此次交流搭起重要的合作橋梁。

陳清河表示，世新與空大的關係可謂「親上加親」，世新以傳播起家，空大則以媒體達成遠距教學，希望藉由簽署MOU的契機，將兩校距離拉得更近，空大學生如需「更上一層樓」，修讀碩博士等更高學位，選擇世新將是突破自我、建立價值的成功關鍵。

許立一提到，期待未來兩校能展開更深入的交流，包括學分互認及傳播媒體實習課程，並計畫帶領行政、教學團隊，參訪世新大學的LVS智能攝製基地、圓桌影音播客直播間、多功能實景棚等。

世新校方指出，雙方簽署備忘錄後，將推進多項合作，例如教師跨校開授專業及通識課程、學生跨校選修課程並取得學分、共同參與學術研究及產學合作計畫等，希望增進教學質量、強化教學資源與合作深度，為兩校學生創造更多進修學習與研究深造的機會。