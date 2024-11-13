台大籲推高教前瞻建設 頂大響應

台大即將在二○二八年邁向百年校慶，校長陳文章昨天呼籲，希望於近年經濟榮景下，由政府推動高等教育的前瞻基礎建設。

對此，其他頂尖大學指出，近年面臨人事費增長，明年是否漲電價也還是未知數，儘管近年致力於募款，但很難作為經常性支出，願響應台大，盼大學共榮。

台大昨公布百年校慶首波廿四件百大貢獻事蹟，過去近一百年來，從烏腳病、Ｃ型肝炎防治，再到翡翠水庫建設等均有台大參與。

陳文章受訪時則談到，台大成績斐然，但也藉此呼籲政府，可藉由近年的經濟榮景，再提出高等教育的前瞻基礎建設。事實上，不只中國大陸，連日本東北大學近期也獲日本政府廿五年、每年一百億日圓的資助，希望發展成世界級大學。

陳文章還說，人才培育不只是教育部和大學的事，其他部會配合也很重要，希望政府成立跨部會人才培育、教育小組，讓大學和部會對接溝通。

台大對於高教前瞻預算的呼籲，也引發高教界討論。中央大學校長周景揚表示，大學配合軍公教調薪，但政府僅針對編制內教職員工補助調薪七成五，又明年電費是否可維持凍漲亦是未知數，面對經常性支出經費已愈來愈不夠用，學校每年配給系所的補助、行政費用都在縮減。

周景揚說，明年一年人事費用預計再增長一千多萬元，雖然大學近年亦致力於募款，但也很難用以經常性的支出，近年中央大學的自籌款已高達六成，但即便再拚也不容易支撐。

「台大的呼籲，我是同意的。」周景揚指出，但也許不必再另設計畫，靠加碼現有的高教深耕計畫補助也能資助大學，希望看見政府拿出力道。

清大副校長戴念華則認為，國家近年靠經濟榮景存了不少錢，綜觀經濟蓬勃下如半導體等領頭羊產業傲視國際，背後有賴於過去卅年來的高等教育投資，若台灣希望保持產業優勢，那則非得再投資高等教育。

「政府的支持我認為有待加強。」戴念華認為，政府應給予長久、穩定的補助，而非幾年間便可能異動的計畫，如此一來，大學可用接近國外學者的薪資延攬人才，否則沒有教師，就沒有優秀的研發人才，政府應未雨綢繆，讓大學看得見有前景的未來。