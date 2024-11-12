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台大籲推動「高教前瞻基礎建設」 大學端響應

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大今召開記者會公布百年校慶首波24件百大貢獻事蹟，過去近一百年來台大成就斐然，校長陳文章（中）也呼籲，政府應加強對高等教育的投資。記者胡經周／攝影
台大今召開記者會公布百年校慶首波24件百大貢獻事蹟，過去近一百年來台大成就斐然，校長陳文章（中）也呼籲，政府應加強對高等教育的投資。記者胡經周／攝影

國立台灣大學即將邁向2028百年校慶，校長陳文章今天也呼籲，希望於近年經濟榮景下由政府推動高等教育的前瞻基礎建設。對此，其他頂尖大學也指出，近年面臨人事費增長，明年是否漲電價也還是未知數，又近年致力於募款，但很難作為經常性支出，願響應台大，盼大學共榮。

台大今召開記者會公布百年校慶首波24件百大貢獻事蹟，過去近一百年來，從烏腳病、C型肝炎防治，再到第一台迷你電腦、翡翠水庫建設等都有台大的身影，但陳文章接受媒體聯訪時也談到，台大成績斐然，但也藉此呼籲政府，可藉由近年的經濟榮景，提出高等教育的前瞻基礎建設。

國立中央大學校長周景揚表示，近期正編列明年預算，配合軍公教調薪，但政府僅針對編制內教職員工補助調薪七成五，又明年電費是否可維持凍漲亦是未知數，面對經常性支出經費已愈來愈不夠用，學校每年配給系所的補助、行政費用都在縮減。

周景揚談到，明年一年人事費用預計將再增長一千多萬元，大專校院雖有產學合作，但即便接了很多計畫，也只有微薄的管理費；雖然大學近年亦致力於募款，但也很難用以經常性的支出，近年中大的自籌款已高達六成，但即便再拚也不容易支撐。

「台大的呼籲，我是同意的。」周景揚指出，但也許不必再另設一個計畫，靠加碼現有的高教深耕計畫補助也能資助大學，但希望看見政府拿出力道。

國立清華大學副校長戴念華則談到，國家近年靠著經濟榮景存了不少錢，又綜觀經濟蓬勃下如半導體等領頭羊產業傲視國際，背後則有賴於過去30年來的高等教育投資，若台灣希望保持產業優勢，那則非得再投資高等教育。

戴念華認為，「政府的支持我認為有待加強。」政府應給予長久、穩定的補助，而非各種競爭型幾年間便可能異動的計畫，如此大學可加大薪資競爭力，以接近國外學者的薪資延攬人才，否則沒有教師，就沒有未來優秀的研發人才，政府應未雨綢繆，讓大學看得見有前景的未來。

台大 薪資

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