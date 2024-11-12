啟動AI合作 新光醫院、陽明交大及群聯電子簽MOU

新光醫院、陽明交大與群聯電子今天共同簽署合作備忘錄，宣布展開生成式AI驅動醫療創新，盼透過醫療、學術與科技界深度合作，協助研發教學更上層樓，也提升醫療準確性。

新光醫院、國立陽明交通大學及群聯科技今天共同舉行生成式AI合作計畫的啟動儀式，由新光醫院院長侯勝茂、陽明交大校長林奇宏、群聯電子執行長潘健成代表簽署MOU。並由群聯電子技術長林緯以對話機器人為例，展現生成式AI應用成果；陽明交大生醫光電研究所教授、智德萬公司創辦人吳育德則介紹AI輔助醫學影像分析等系統，說明AI如何協助醫療現場。

新光集團董事長吳東進致詞表示，生成式AI迅速崛起，正深刻改變人們生活，也對醫療領域帶來革命性影響。盼透過醫療、學術與科技界深度合作，提升醫療準確性；且未來也將與大台北瓦斯、新海瓦斯及新光保全，打造生成式AI團隊，盼實現智慧生活，創造更大社會價值。

陽明交通大學校長林奇宏致詞表示，陽明與交大2校合併短短3年多，各個領域蓬勃發展，這3年來，也歷經生成式AI橫空出世，如今其已在各行各業場域造成巨大改變，因此盼透過跟新光醫院合作，結合產學研，不論在研發、教學，或對病人的醫療服務效能，都更上層樓。

群聯電子執行長潘健成說，網路讓社會快速進步，生成式AI更是如今趨勢，生成式AI可以提供人們所需要的知識，幫助員工快速上工、節省訓練時間，提升人員素質與整體效率，企業自現在起加入生成式AI行列，相信2年後會更具競爭優勢。

新光醫院院長侯勝茂表示，盼透過環境營造，在好的軟硬體下，共同實現智慧醫療轉型升級。

新光醫院副院長洪子仁說，今天新光醫院、陽明交大和群聯電子開啟深度合作，盼突破現有醫療科技疆界，透過想像力與合作，為全人類的健康福祉作出更多貢獻。