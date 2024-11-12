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締結姊妹校60年 成均館大學總長獲政大名譽博士

中央社／ 記台北12日電

政治大學與韓國成均館大學締結姊妹校一甲子，為見證這段深厚情誼，政大今天頒贈名譽教育學博士學位給成均館大學總長劉址範，表彰其在韓國教育及國際社會的卓越貢獻。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大於1964年與成均館大學簽署學術合作協議，是兩校各自校史上第1所姊妹校；60年來政大與成均館大學歷屆校長互訪，兩校在學術研究及教育上的合作不曾中斷，無論是中文、韓文專業領域的學術交流，或是教授互訪任教，持續保持密切互動。

成均館大學創立於1398年，為韓國最古老的高等學府，政治大學校長李蔡彥今天親自宣讀表彰辭並為成均館大學總長劉址範撥穗，李蔡彥讚揚劉址範帶領成均館大學在奈米技術研究與教育領域屢創佳績，更致力深化與政大的學術合作，為台韓教育文化交流寫下嶄新篇章。

劉址範表示，獲得政大授予的名譽教育學博士學位，不僅是個人的成就，更象徵成均館大學與政大長久的友誼與合作；期盼未來雙方擴大合作範疇，共同因應氣候變遷、經濟不平等、社會矛盾等全球性議題，為下一代開創美好的未來。

為紀念兩校的珍貴情誼，政大達賢圖書館也於11月12日至15日舉辦「60年的跨國學術情誼」特展，展出雙方交流的珍貴歷史文件與照片，呈現兩校60年來的深厚交流軌跡。

政大 政治大學

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