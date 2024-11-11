從氣膠科學看永續挑戰 中山大學辦IDG國際論壇

國立中山大學氣膠科學研究中心今天在國立科學工藝博物館舉辦「2024國際IDG論壇：從氣膠科學看地球永續的挑戰與願景」，以氣膠科學作為切入點，共商解決環境危機的具體策略。

「2024國際IDG論壇：從氣膠科學看地球永續的挑戰與願景」，以氣膠科學作為切入點，結合科學、藝術及哲學，思考人與環境的緊密關聯。活動吸引170名來自美國、加拿大、德國、荷蘭、日本、新加坡、印度及土耳其等多國專家與會。

教育部長鄭英耀於開幕致詞表示，IDG強調的許多內在質素，包括明辨性思維、對複雜性的覺察能力等，是幫助人類解決當前問題、共創永續未來的關鍵。欣見中山氣膠中心肩負領導角色，引領全球重新審視重建人與環境間平衡的重要性。

國立中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁指出，強化內在發展目標（Inner Development Goals，IDGs），重新審視個人與群體的內在價值觀，並做出必要轉化，是能夠加速聯合國永續發展目標達成的創新解決方案。

王家蓁說，氣膠是懸浮於空氣中無所不在的微細顆粒，從微觀的分子層級上，與地球系統大氣圈、水圈、岩圈及生物圈的連結密不可分。對此複雜性的覺知，有助人們深刻理解一體共生的本質，進而採取行動，改善彼此共享的生存環境。

為凸顯氣膠與氣候，及人們健康與疾病間的連結，論壇邀請多位專家學者，包括中央研究院院士王寶貫分享氣膠、雲及氣候的緊密關聯；德國羅斯托克大學教授討論不同來源氣膠對人體細胞的影響等。

此次活動也邀請多名業界代表分享在業界實施空汙與奈米微粒暴露防制等。論壇中也推出生態劇「電子雲的冒險旅程」，結合科學、音樂及戲劇，描繪出萬物一體，彼此相連的本質，藉此重新檢視自身與他人及自然界萬物的關係。