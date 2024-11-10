賴總統出席成大校友之夜 勉為國家做更多貢獻

國立成功大學今晚在光復校區中正堂舉行93週年校慶「校友之夜」，超過1600人出席為歷年最多，總統賴清德以校友身分親臨，祝成大生日快樂，並期許為國家社會做出更多貢獻。

成大校長沈孟儒致詞表示，成大歷任校長及散布全球22萬名校友持續努力，今年台灣出席2024「亞太經濟合作經濟領袖會議」代表團中，有一半是成大校友，另外，成大雖以理工醫學聞名，但今年更有成大校友在社會科學領域當選中央研究院院士，代表成大完整發展。

沈孟儒表示，未來成大發展將以區域品牌做好整個大台南的鏈結，進而放眼國際，未來國家面對能源、人口結構改變等挑戰，還包括台灣在地緣政治扮演角色，台南也正在從文化古都邁向科技新都，未來成大在產業關鍵技術發展一定不會缺席，希望賴總統給成大更多貢獻機會。

賴總統表示，面對國家未來發展，成大想要對國家社會有所貢獻，身為總統求之不得，希望能有成大團隊及全球校友更多幫助。

賴總統指出，在成大就學期間受到許多師長與同學幫助，出社會後，成大醫學教育也對他有很大影響，從醫時，老師交代要了解病人感受，才能給出最好治療，因此從政時也聆聽各方意見，做出最好決策，感謝成大寶貴教導和栽培。

賴總統說，成大在歷任校長、師生及校友努力下，已成為南台灣科技發展與知識重鎮，除了積極塑造有利創新環境，讓學生在多樣化課程中發揮興趣、吸收新知，並連結社會各部門，和台灣所有人一起面對各項挑戰，追求進步發展。

他說，今天的台南已經是世界的台南，他在台南市長任內促成許多重大建設政策，包括文化首都、智慧城市、沙崙智慧綠能科學城，成大一直是這座城市重要後盾，面對全球智慧化時代，相信成大及成大人將會為國家社會做出更多貢獻。