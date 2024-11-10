「比我阿公還年長！」 文大新聞系跨越一甲子相見歡

在「哇！比我阿公還年長…」的驚呼中，文大新聞系第62屆在校生跟第2屆系友上演跨越一甲子的相見歡。

中國文化大學在11月9日舉辦了「2024華岡校友返校節」，民國51年創校即成立的新聞系也邁向第62年，各屆學長、學姐都返回母系團聚。

許多學長姐在座談時回憶母系點滴，表達過往在學生時代的求學過程，尤其是苦中帶甜的實習媒體經營。學長姐紛紛分享，在網路、手機、電腦、隨身碟「四大皆無」的年代，如何藉由採訪、寫稿、編輯等實作，逐漸磨練出新聞實務工作的能力，鼓勵學弟妹們「在現實中追求理想，為自己創造機會」。

有的學長姐甚至前一天還在國外，今天就回來到母校參加活動，新聞暨傳播學院院長郭文平表示，感謝各位系友藉由返校節團聚在一起，「一同交流、分享畢業後的動向發展」。

新聞系主任陶聖屏分享，因少子化，文大新聞系招生面臨挑戰，希望藉由校友在各行各業的力量，讓本系繼續傳承延續，並希望系友常回來系上，傳承實務經驗，使新聞系課程更貼近業界。

2024華岡校友返校節，在大孝館席開86桌，各系所不同屆的學長姐們再次回到華岡相聚，場面盛大，最終活動在宴席中落幕，約定明年再次與校友們相會。

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