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報考下滑、休退學攀升 警大：不影響警力進用
立法院預算中心指出，警大報考人數逐年下滑且休退學人數倍增，警大今天說，人數減少主因是配合機關用人需求少及少子化影響，休退學以在職碩博士班為大宗，不影響警力進用。
根據立法院預算中心報告指出，警大報考人數近5年逐年下滑，108年度還有4683人報名，至112年度已減至2793人，且112年度退學人數為111年度2.2倍，為5年最高，應妥適檢討並深入了解原因。
中央警察大學上午發布新聞稿說明表示，先前學生報考人數減少主因，為配合實務機關用人需求減少及少子化因素影響。警大配合用人機關辦理計畫性招生，在用人機關需求減少下，會妥適減少招生名額，也使畢業生人數產生波動。
中央警察大學說，113年度報名人數已提升，且較112年度增加400餘人，成長逾16%。警大日後將繼續依機關需求辦理計畫性招生，也希望外界考量機關用人需求，而非單以招生、畢業人數斷言警大招考策進作為成效。
至於休退學人數增加，警大指出，休退學學生人數以在職碩士班、在職博士班為大宗，占總休退學人數逾8成，主要原因為個人生涯考量、育嬰等。休退學人數歷年都有起伏，113學年度狀況較112學年度減少，經與教育部大專院校統計數據比對，警大學生休退學狀況或仍在相對可接受狀態。
警大表示，將持續鼓勵學生在修業年限內完成學業，也將積極關照有休退學意願學生，並提供協助或輔導以穩健培育優秀警力。
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