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中山醫大64週年校慶 校友制服趴湧青春回憶殺

中央社／ 台中10日電

中山醫學大學64週年校慶，校友總會策劃「那些年，迴旋梯上的我們」，邀請校友穿上制服巡禮校園，並合影將拆除的迴旋梯，青春回憶殺湧現，衛福部政務次長林靜儀穿上制服同慶。

中山醫學大學今天發布新聞稿指出，64週年校慶9日登場，活動包括傑出校友與優秀師生頒獎典禮、創辦人日特展、高教深耕成果展、學術成果展及園遊會。

校友總會策劃「那些年，迴旋梯上的我們」，邀請校友穿上制服巡禮校園並參加晚宴，林靜儀、台中市長盧秀燕、衛生局長曾梓展出席；盧秀燕肯定中山醫大作育英才，以及對中部地區醫療服務的貢獻。

中山醫大董事長周明勇致詞中回顧創辦人周汝川博士及周張不女士篳路藍縷創校歷程，並強調當今醫學教育重要使命；他指出，學校在智慧醫療及高齡產業方面正努力發展，希望師生與校友們保持STAY OPEN開放態度，積極應對AI時代下醫療生態挑戰。

校長黃建寧表示，中山醫大自創校以來，始終致力於教育、研究及產學合作，並積極推動智慧醫療、雙語教學與人文關懷，期望學生能成為具社會責任感的專業人才。

中山醫大校友總會以「那些年，迴旋梯上的我們」為主題，邀請校友們穿上大學制服返校巡禮，校友們參觀臨床技能中心、校史室、創辦人日特展與傳染病照護回顧展，並在即將拆除的共同回憶－「迴旋梯」前合影留念，重溫青春記憶。

校友餐會席開113桌，來自各地校友齊聚，參與人數破千人，活動由校友總會長理事長吳定中率領理監事們「制服走秀」揭幕，林靜儀也穿上制服同慶。

中山醫學大學 制服 林靜儀

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