名人思生活／暨大校長武東星 研究遇瓶頸 料理給答案

國立暨南國際大學校長武東星在管理、研究表現突出，去年在校園治理獲木鐸獎，他在半導體光源、感測器材研究表現，更獲史丹佛大學2024年「全球前2％頂尖科學家」殊榮，武東星歸功於他從國小就研究「傅培梅食譜」，讓他從料理中領悟研究的樂趣。

「你知道嗎，大氣電漿技術不只用在半導體和光學器件清潔，用於清洗蔬果更好用。」武東星是半導體專家，但另一項興趣是將這些高科技技術應用在生活中，更精確地說是用在料理上。

武東星說，他從小就喜歡吃，當別的小男生沉迷漫畫或武俠小說時，他卻一頭栽入「傅培梅食譜」，跟著食譜中的一道道程序，將食物變成色香味俱全的美食，不只滿足腸胃和味蕾，也充滿成就感。除了學術上的成就，他最得意的是蒐集許多食譜，對國內8大菜系也相當熟悉。

武東星說，料理要好吃，按著食譜依樣畫葫蘆不夠，還需要研究背後原理，除了精準控制食材、調味料，更需要耐心鑽研火候和技術，想要炒菜不變黃，就要先放菜梗再放菜葉；有時候不裹粉，炸雞更酥脆。另外，工欲善其事必先利其器，他還自製許多小工具，讓料理更方便、更美味，這和半導體研究需要研發許多設備不謀而合。

半導體研發需要長時間不斷實驗，相當單調，他因料理從小就不怕繁瑣、更有耐心。研究遇到瓶頸時，武東星便換上圍裙，走進廚房料理食物，讓他忘記研究上的困局，更常得到啟發。例如，半導體散熱是重要課題，他在料理時從食材快速均勻受熱，突然靈光一閃，解決散熱問題。

武東星在半導體有上百項專利，他認為料理給他很大的幫助，不只研究、工作上讓他換位思考，為家人親手準備一桌美食，讓全家都能吃得開心，更是滿足。

「民以食為天，食物也是感情的依託。」他說，暨大有許多外籍學生，他希望暨大是「精緻具永續特色的國際名校」，但外籍生遠離家鄉獨自在台求學，他也感同身受。因此，暨大校園設有小廚房和冰箱，讓學生能隨時下廚料理家鄉美食，和同學、老師分享各國美食，也讓異鄉遊子心靈得到安慰。