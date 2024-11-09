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老牌私立大學握業界優勢 114招生名額不減反增

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
私立大學在經歷111學年招生陣痛期後著手寄存名額，部分科系先減少名額縮編，而114學年數間老牌私立大學名額又呈增長趨勢。情境示意圖。記者侯永全／攝影
私立大學在經歷111學年招生陣痛期後著手寄存名額，部分科系先減少名額縮編，而114學年數間老牌私立大學名額又呈增長趨勢。情境示意圖。記者侯永全／攝影

教育部公告114學年大學日間部學士班各科系組新生招生名額分配，教育團體分析，少子化下，私立大學在經歷111學年招生陣痛期後，部分科系整併或減少招生名額縮編，而114學年招生，老牌私立大學名額則呈增長趨勢，先行瘦身，再提升招生主力。

根據教育部統計，以淡江大學為例，114學年提供4322個招生名額，較113學年4298個尤多；輔仁大學則從113學年的招4177人，再增為4200人，兩校幾為私立學校招生人數之最。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，近年私立大學先將部分招生不易科系寄存減招，且若碰上教師退休，則員額改用以為熱門科系補充師資，私立大學招生優異科系依然和資通訊相關，學校用外加名額擴充招生，先行瘦身後，再加值招生主力。

以輔大為例，114招生資通訊領域擴充名額就高達120個、淡江大學153個，魏佳卉指出，以淡江為例，其在資訊業有北淡江、南逢甲的稱號，於系統整合（SI）領域有一席之地，也有穩固的業界基本盤；輔大歷來就是私校龍頭之一，名聲好且地理位置佳，能掌握新北人口稠密區生源。

教育部統計也指出，也有科系整併後首次招生，如淡江西文、法文、德文、俄文系，114學年整併為「歐洲語文學系」分別開設四組招生，西文、法文個別提供60個名額，德文、俄文則個別提供40個；文化大學中國文學系文學組、藝文創作組亦取消分組整併為系，整併後招生名額則減至35個。

另外，文化、大葉、佛光、真理等四校日前因短報招生名額遭教育部懲處，114學年招生文化大學遭扣減354個名額、大葉大學314個、真理大學565個以及佛光大學172個，其中文大學士班從過去單屆可招4000人，近年已減至2000多人。

教育部 淡江大學 科系 輔仁大學

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