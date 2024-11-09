金大與美國安德魯斯大學合作 將推台美雙聯學制

國立金門大學與美國安德魯斯大學昨日舉辦線上簽約儀式，雙方正式簽屬合作備忘錄，希望透過雙方合作備忘錄之簽署，促進在學術與教學領域上的合作，尤其雙方將積極洽談台美雙聯學制的推展。

此次合作備忘錄的簽署，將為未來兩校在學術研究及教育合作方面開創更多機會，雙方都期盼在彼此共同努力下，能積極實現國際化教育的長遠目標，拉近兩校師生的距離，安德魯斯大學也將在近日指派代表拜訪金門大學，詳細洽談各項合作的細節，更積極地展開讓雙方的合作關係。

安德魯斯大學位於密西根州西部靠近密西根湖的貝林斯普林斯，該校目前設有藝術和科學學院、教育與國際服務學院、健康與人力服務學院、職業學院、商學院和神學院。依據最新美國新聞與世界報導所公布的美國最佳大學評比，安德魯斯大學再次被評為最佳美國國內大學之一，在今年的排名中，安德魯斯大學比去年的美國全國大學排名上升了47位。

該評比中也特別指出，安德魯大學在學生國家來源多元性方面，與史丹佛大學、約翰霍普金斯大學和舊金山大學並列第一，因此安德魯斯大學被列入最受國際學生歡迎的前10名國內大學之列，學生來自超過100個國家，20%的學生來自美國以外，該校所開設的專業課程也可在常春藤大學互換。

國立金門大學校長陳建民表示，此次簽署的合作備忘錄是金大邁向國際化的另一個新的里程碑，也是金大與安德魯斯大學合作的一個好開始，安德魯斯大學成立至今剛好150年，是一所辦學嚴謹且學風務實的美國優質大學，期盼透過此次合作備忘錄的簽署，不僅可以讓兩校各領域的教師與研究人員多元交流，帶動雙方學術與教學能量的持續成長，更希望與安德魯斯大學一起來合作推動雙方雙聯學制、交換學生、全英語授課、國際實習等全面性的合作，不僅可進一步增加兩校師生之間的交流和學習機會，更可具體落實兩校國際化教育推展。