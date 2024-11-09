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金大與美國安德魯斯大學合作 將推台美雙聯學制

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大學與美國安德魯斯大學昨辦線上簽約，雙方正式簽屬合作備忘錄，未來將合作推動雙方雙聯學制、交換學生、國際實習等合作。圖／金大提供
金門大學與美國安德魯斯大學昨辦線上簽約，雙方正式簽屬合作備忘錄，未來將合作推動雙方雙聯學制、交換學生、國際實習等合作。圖／金大提供

國立金門大學與美國安德魯斯大學昨日舉辦線上簽約儀式，雙方正式簽屬合作備忘錄，希望透過雙方合作備忘錄之簽署，促進在學術與教學領域上的合作，尤其雙方將積極洽談台美雙聯學制的推展。

此次合作備忘錄的簽署，將為未來兩校在學術研究及教育合作方面開創更多機會，雙方都期盼在彼此共同努力下，能積極實現國際化教育的長遠目標，拉近兩校師生的距離，安德魯斯大學也將在近日指派代表拜訪金門大學，詳細洽談各項合作的細節，更積極地展開讓雙方的合作關係。

安德魯斯大學位於密西根州西部靠近密西根湖的貝林斯普林斯，該校目前設有藝術和科學學院、教育與國際服務學院、健康與人力服務學院、職業學院、商學院和神學院。依據最新美國新聞與世界報導所公布的美國最佳大學評比，安德魯斯大學再次被評為最佳美國國內大學之一，在今年的排名中，安德魯斯大學比去年的美國全國大學排名上升了47位。

該評比中也特別指出，安德魯大學在學生國家來源多元性方面，與史丹佛大學、約翰霍普金斯大學和舊金山大學並列第一，因此安德魯斯大學被列入最受國際學生歡迎的前10名國內大學之列，學生來自超過100個國家，20%的學生來自美國以外，該校所開設的專業課程也可在常春藤大學互換。

國立金門大學校長陳建民表示，此次簽署的合作備忘錄是金大邁向國際化的另一個新的里程碑，也是金大與安德魯斯大學合作的一個好開始，安德魯斯大學成立至今剛好150年，是一所辦學嚴謹且學風務實的美國優質大學，期盼透過此次合作備忘錄的簽署，不僅可以讓兩校各領域的教師與研究人員多元交流，帶動雙方學術與教學能量的持續成長，更希望與安德魯斯大學一起來合作推動雙方雙聯學制、交換學生、全英語授課、國際實習等全面性的合作，不僅可進一步增加兩校師生之間的交流和學習機會，更可具體落實兩校國際化教育推展。

安德魯斯大學校長泰勒博士也在致詞中表達了對於與金大合作的期待，泰勒表示，安德魯斯大學有著豐富的歷史文化和教育經驗，該校今年正逢150周年，歷史悠久，作育許多優秀人才，泰勒進一步指出，安德魯斯大學是全球化的綜合大學，也積極和不同國家的大學合作與交流，該校曾被美國新聞與世界報導評為全美國最多元化且最安全的校園，學生可以在校內安心求學。

金門大學與美國安德魯斯大學昨辦線上簽約，雙方正式簽屬合作備忘錄，簽約後金大就業輔導暨校友服務中心主任呂立鑫、教務長蔡宗憲、校長陳建民、國際長翁瑞宏、主秘洪瑛鈞（由左至右）一起合影。圖／金大提供
金門大學與美國安德魯斯大學昨辦線上簽約，雙方正式簽屬合作備忘錄，簽約後金大就業輔導暨校友服務中心主任呂立鑫、教務長蔡宗憲、校長陳建民、國際長翁瑞宏、主秘洪瑛鈞（由左至右）一起合影。圖／金大提供

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