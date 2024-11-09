國立大學資通訊外加名額剩3% 電機等系114招生數略減

教育部公告114學年大學日間部學士班各科系組新生招生名額分配，各管道加上獨招以及資通領域擴充等，台大學士班提供3489個名額、陽明交大1760、成大2754。大學端指出，114學年資通訊外加名額從5％再減為3％，部分如電機、資訊工程等招生名額較去年少；又另受醫護缺工影響，台大則新增學士後護理系、中山大學新增護理系兩者都於114投入招生。

少子化影響，教育部逐年調整精進資通訊數位人才培育策略，定調國立大學培育碩博士為主，學士培育由績優私立大學辦理，為此，國立大學學士班資通訊擴充名額113學年減為5％，114招生再減為4％。

綜觀教育部資訊，114學年得以擴充招生名額科系仍集中在電機、資工、資管等，但擴充人數放緩，含擴充名額陽明交大電機系招229人，比113略少3人，資工系則招175人，也較113略少4人；成大電機招155人略減4人，資工系招111人略少2人。

中山大學教務長歐淑珍說，中山則提供1188個名額，反較113學年增加22名，名額增加有賴於創設資工系全英語學士班，但外加名額增幅確實比去年少，電機、資工、光電、資管等數個系僅能再外加14名，比113學年少8名，也讓電機系等招生數略減。

陽明交大教務長陳永昇表示，近年半導體工程學系固態電子組、奈米科學組投入招生，但碰上可擴充名額減少，因此電機學院科系互相調配名額給予支持，而電機系相較113僅少3個名額，評估影響不大。

陳永昇也說，近年國立大學外加名額確實在減少中，少子化下生源有限，公立大學也要考慮到私立學校生存，不宜無節制擴招，但學士班招得少，則未來投入碩士班的生源也可能減少。

成功大學教務長沈聖智則說，外加名額政策已上路數年，僅能擴充3%，成大努力「加到滿」。又近年醫療院所面臨護理師缺工，且考量到護理系畢業後學生不見投入職場，近年護理系也獲外加名額招生43名，鼓勵學生投入。

考量到醫護缺工，台大、輔大1也首度辦理學士後護理學系，以試辦計畫專案外加招生；中山大學護理系則首度以外加名額招收45人。歐淑珍說，中山近年成立醫學院配合政府培育照護人才，114護理系先採用外加名額招生，再爭取未來轉為量內名額。