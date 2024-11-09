快訊

疑「波波女醫」刺穿病患子宮致死…該不該公布醫生學經歷？衛福部長回應了

館長直播飆罵吳宗憲「幹X娘」判賠80萬！憲哥發聲了

教師多薪苦／房貸繳清房子越換越大 國小師掀起理財潮

台德科大聯盟簽永久合作備忘錄 加強半導體學術交流

中央社／ 柏林8日專電

台灣與德國科技大學聯盟在柏林舉行雙邊圓桌會議，簽署永久合作備忘錄，深化兩國在半導體、人工智慧等領域學術交流。

由台科大、北科大等6所台灣科技大學組成的「台灣科技大學聯盟」（TAItech），與德國亞琛應用科學大學、德勒斯登應用科學大學等德國6所科技大學組成「德國科技大學聯盟」（HAWtech），雙方12所學校自2017年開始，展開暑期學生交流、聯盟校互訪等實質合作。

今年兩國科技大學聯盟互訪圓桌會議11月8日於柏林舉行，由台灣科技大學聯盟輪值主席、雲科大校長楊能舒率團出席，德方主席為埃斯林根應用技術大學（Hochschule Esslingen）校長沃夫邁爾（ChristofWolfmaier）。

據教育部新聞稿，雙方代表在會議中，研議台德科技大學在半導體與人工智慧等領域進一步合作計劃，並簽署永久合作備忘錄，確立兩國科大長期穩定交流。

楊能舒表示，此次簽署永久合作備忘錄，象徵著台德雙邊科技大學進一步深化長期穩定合作的里程碑。他指出，過去因疫情影響，實體互訪一度中斷，但雙方在學術與技術領域的共同目標未曾改變。

圓桌會議中，台方特別介紹由教育部支持開發的線上AI「教師專長媒合平台」，該平台能依教授專業領域配對，有助於雙方在特定研究領域達成聯合研究（Joint Research）和聯合教學（Joint Teaching）合作目標。

此外，針對全球對半導體與人工智慧人才日益增長的需求，雙方也擬定計畫加強在這些領域的人才培育與學術交流，期望能在實質合作中培育具國際競爭力的科技人才。

駐德教育組組長翁勤瑛受訪時說明，全球對半導體和AI人才需求日漸迫切，2017年即開始盟校學生暑期交換計劃，未來預期將出現更多教授互訪等學術互動，擴大兩國科技大學學術交流深度，也為台德在前瞻技術領域的人才培育開創新契機。

半導體 德國 柏林

延伸閱讀

台南某科技大學昨晚驚傳墜樓 20歲女休學生搶救不治

教育部拋3+2新五專救技職？學界：副學士誘因不強

北科大攜手台積電 成立首個科大半導體碩士學位學程

曾進榜全球頂尖科學家 張傳育當選雲林科技大學校長

相關新聞

國立大學資通訊外加名額剩3% 電機等系114招生數略減

教育部公告114學年大學日間部學士班各科系組新生招生名額分配，各管道加上獨招以及資通領域擴充等，台大學士班提供3489個...

淡江大學發表永續報告書 展現推動永續發展成果

淡江大學永續發展的中長程目標，打造淡江成為在地國際、雲端智慧、永續未來韌性大學城。永續發展與創新中心日前舉辦「2024淡江大學永續報導暨價值溝通發布會」，由學術副校長兼中心主任許輝煌主持，會中發布永續報告書、社會責任年報及碳盤查報告，展現淡江大學過去推動永續發展的成果。

中華大學小班制受肯定 擠進2025QS私大第11名

2025QS亞洲大學排名，中華大學躍進至國際第384名，登上全台第27名、私立大學第11名。校長劉維琪指出，面對少子女化...

成大舉辦「成電論壇」 校長沈孟儒領軍主講數位健康

成功大學今天舉辦「成電論壇」產學研5名講者分別就醫療照護、科學研究、AI技術開發面向探討「電資與智慧醫療跨域整合應用」。...

台南大學七股校區設校夢一場空 原120公頃校地現況曝

原台南大學七股校區設校夢落空！2017年校務會議決議放棄遷校，120公頃校地將歸還台南市政府，幾年過去校地要如何使用活化...

清寒生上台大自卑「只會讀書」 領助學金見殘酷現實嘆：一輩子都追不上

「自卑感…真的是所有清寒生要面臨的課題」，一名網友在Dcard發文分享，自己出生在低收入戶家庭，爸媽都在自助餐幫忙洗碗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。