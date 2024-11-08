淡江大學發表永續報告書 展現推動永續發展成果

「大學教授的薪水，讓我們沒有買房、投資理財的煩惱，因為想都別想…」這是一名頂大教授的心聲，在台灣即使是正教授，薪水仍不及其他國家同等教職的二分之一，多位資深教授慶幸在SARS疫情下、房價最低點時買房，感嘆新進大學老師最難熬，月薪不如網紅，調薪遙不可及，月退岌岌可危，還得面對升等壓力，高教低薪何時才能翻轉？

2024-11-08 07:30