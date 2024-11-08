淡江大學發表永續報告書 展現推動永續發展成果
淡江大學永續發展的中長程目標，打造淡江成為在地國際、雲端智慧、永續未來韌性大學城。永續發展與創新中心日前舉辦「2024淡江大學永續報導暨價值溝通發布會」，由學術副校長兼中心主任許輝煌主持，會中發布永續報告書、社會責任年報及碳盤查報告，展現淡江大學過去推動永續發展的成果。
學術副校長兼中心主任許輝煌表示，透過人才培育、教學創新、行政革新、校園永續、資源共享、地方創生等項目，由永續管理師整理並提供永續報導內容，記錄了永續報告學生編輯的成長歷程。另外在淡江大學社會責任年報當中，提升學生社會參與、跨領域、資訊科技與人文關懷等能力，持續強化地方溝通、服務與連結的成果。
此外，《碳盤查》報告、淨零推動藍圖，以「建校100年淨零校園」目標，積極推動溫室氣體盤查、提升相關研究比率、關注並結合國際碳權趨勢並增加校園碳匯管道等措施與綠領人才的培育。在這些如此推動成果與獲獎肯定，因此學校也期許師生帶著更飽滿的能量，邁向USR的下一個階段，融入大學永續發展，並持續擴大影響力。
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